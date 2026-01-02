2日午前5時半ごろ、気象台は大雪に関する気象情報を発表しました。



九州北部地方の上空約5500メートルには、3日にかけてマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



このため、九州北部地方では3日朝にかけて、山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。山口県では2日夕方から3日明け方にかけて大雪に警戒してください。



2日午前6時から3日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。





■山口県山地50センチ平地20センチ■福岡県山地10センチ平地3センチ■佐賀県山地10センチ平地3センチ■長崎県山地7センチ平地3センチ■大分県山地10センチ平地5センチ■熊本県山地10センチ平地5センチ3日午前6時から4日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。■山口県山地5センチ平地1センチ※山地は標高200メートルを超える地域積雪や路面凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理などに警戒し、雪による視程障害、電線や樹木等への着雪、低温による水道管の凍結に注意してください。今後、発表される警報、注意報、最新の気象情報に留意してください。