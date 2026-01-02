¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎÆü¾ï¤òÂÎ¸³¡¡ÃÂÀ¸85¼þÇ¯µÇ°¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡¡Âç´Ý¿À¸ÍÅ¹¤Ç1·î¤Ë³«ºÅ
¡¡ÃÂÀ¸¤«¤é85Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢Âç´Ý¿À¸ÍÅ¹¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¤È¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ð¡¼¤Ù¥é¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1940Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¥Í¥³¤Î¥È¥à¤È¥Í¥º¥ß¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¤¬¡¢Ëè²óÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¾ºî¤È¤·¤Æº£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤Î²¿µ¤¤Ê¤¯¤â³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆü¾ï¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬Â¿¤¯±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Å¸¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤ä¸ÄÀÅª¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬À¸³è¤¹¤ë¶õ´Ö¤òºÆ¸½¡£¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤ÎÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÃÂÀ¸85¼þÇ¯µÇ° ¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼Å¸ ·¯¤¬¾Ð¤¦¤È¡¢ËÍ¤â¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Á18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Âç´Ý¿À¸ÍÅ¹9³¬¤Ç³«ºÅ¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸1600±ß¡ÊÁ°Çä1400±ß¡Ë¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸1000±ß¡ÊÆ±800±ß¡Ë¡£Æþ¾ì»þ´Ö¤Ï¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ê¸á¸å7»þÊÄ¾ì¡Ë¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å3»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ê¸á¸å4»þÊÄ¾ì¡Ë¡£¿Íµ¤¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â¤¢¤Ã¤Æº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆþ¾ìÆü»þ»ØÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡¢10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï½ªÆü¡¢Ê¿Æü¤Ï¸á¸å1»þ¡Ê°Ê¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ÅÅÏÃ050-1781-5000¤Þ¤Ç¡£