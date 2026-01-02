2026年がスタートしました。1963年（昭和38年）、門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑市による5市合併で誕生した100万人都市、北九州市。2025年9月時点での推計人口は90万494人で、このまま減少が続けば2026年にも90万人割れの可能性があるといいます。



新しい年の北九州市の展望について、FBS報道部・北九州支局の吉原美樹記者の報告です。

【北九州市で暮らして半年】

2025年8月、北九州市支局への異動を機に私は北九州市に住み始めました。鹿児島出身で、福岡にゆかりのない私が感じていた北九州市のイメージは、八幡製鉄所や工藤会など多くの人が想像するもので、新幹線の停車駅もあることから「都会」だとも感じていました。それ以上に印象強かったのは、これまでの異動で北九州市に住んだことのある先輩・上司がみな口を揃えて「住みやすい」「楽しかった」と話していたことです。



その言葉の意味は私も住み始めてすぐに実感しました。空港・駅だけでなく海や山にも近い。ほどよく都会でもあり落ち着いた雰囲気もある。取材で初めて旦過市場を訪れたときには、お店の人の優しさと活気に驚きました。

【人口が減るとどうなる？】

2025年10月には、北九州市八幡西区の黒崎地区で東京ディズニーリゾートのスペシャルパレードを取材しました。パレードは黒崎地区の地域活性化プロジェクト「クロサキスイッチ」の一環で、北九州市によると、この日だけで10万人が詰めかけました。パレードをきっかけに、周辺の商店街にも多くの人が訪れ、私は乾き物を販売する店を取材しました。「こんなに人が集まるのは100年に1回」と喜ぶ声が聞けた一方で、「人の多さがきょう以降、続くことは期待できない、ふだんは閑古鳥が鳴いている」と嘆く声も聞かれました。シャッターが下りた店やテナント募集の張り紙も目立ち、市の課題を実感しました。



100万人都市から90万人都市になり、90万人割れが目前となった北九州市。人口が減るとどんな影響が考えられるのでしょうか。北九州市の担当者に聞きました。担当者は「人口減少が続くことは将来の社会経済活動に大きな影響を及ぼす。例えば税収が減る。そうなると行政サービスや社会インフラの維持が困難になる。その上、飲食業や小売業、公共交通サービスが縮小し、地域コミュニティの機能も低下する。こうなると人口はさらに減少するという悪循環が生まれる」と解説してくれました。

【人口減少数は全国最多】

1963年に5市合併で発足した北九州市は、1979年に107万人とピークを迎えました。しかし、オイルショック後の「鉄冷え」に伴う企業の合理化による人員削減、円高などでの企業の海外移転で流出が進み、2005年には人口が100万人を割りました。総務省によると、2024年は人口減少数が全国の市区町村で最多でした。



北九州市の高齢化率は政令指定都市で最も高く31.7％です。1965年（昭和40年）以降、人口の転出超過が続いていました。こうした中、2024年に数字に大きな変化が表れました。市内への転入が転出を492人上回り、60年ぶりの「転入超過」となったのです。特に若者と子育て世代が増えています。2025年の数字はまだ公表されていませんが、前年と同様のペースで転入が上回っているということで、担当者は2年連続の転入超過となることを期待しています。

【8つの「過去最高」】

潮目が変わった背景には、次の8つの「過去最高」があると担当者は説明します。



①企業誘致による投資決定額 3886億円（2024年度）

②北九州港フェリー貨物量 5292万トン（2024年）

③北九州空港貨物量 3万6603トン（2024年度）

④U・Iターン就職者 256人（2024年度）

⑤観光・小倉城入場者数 30万人（2024年度）※創建直後を除く

⑥モノレール輸送人員 1254万人（2024年度）

⑦ふるさと納税寄付額 24億7000万円（2024年度）

⑧市税収入 1811億円（2023年度）

【100万都市復活は究極の目標】

2025年10月の会見で、北九州市の武内市長は「人口90万人を下回ることを目前とした施策充実・強化の方向性」を発表しました。雇用・医療・教育の3本柱を軸に掲げるなかで、特に「教育」に力を入れたいと強調しました。北九州市は「全国学力テスト」で全国平均を下回っていて、今後はAIを活用した学習・読書環境の充実や、体験学習の機会を増やしていきたいとしています。



武内市長は「将来の市民の皆さんが北九州市で生きていきたいと思ってもらえるような、都市の総合力を高めていくことに今後も精力を注いでいきたい。それだけのポテンシャル、伸びしろがたくさんある、そこが北九州市の力だと思う。困難があっても立ち上がるのが北九州市なので、そこに向かってあらゆる方々と、市民みんなで北九州市を盛り上げていきたい」と「100万都市」復活を究極のテーマ・目標としました。



「100万都市」復活への取り組みは市民生活にどんな変化をもたらすのか、私も市民の一人として小さな動きも丁寧に見つめていきたいと考えています。