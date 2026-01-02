クマによる人身事故が相次いだ2025年。「駆除」を求める声がSNSなどを中心に大きくなるなかで、北海道・ロシアでヒグマを撮影してきた経歴を持つ動物写真家・獣医の竹田津実氏（88）は「駆除一辺倒」の世論に警鐘を鳴らす一人だ。同氏は、マスコミや一般市民にもクマの生態についての理解が足りていないと指摘する。その真意を、ノンフィクションライターの中村計氏が尋ねた。【前後編の後編。前編から読む】

【写真を見る】自然観を語った竹田津氏。駆除されたクマの大きな爪や手

──少し前までは動物愛護の観点からクマは駆除すべきという意見は言いづらい雰囲気がありました。でも今は逆ですね。無闇に殺すべきではないという意見のほうが言いにくい。

竹田津：あんたもマスコミの一員だけど、マスコミにも責任はありますよ。騒ぐわりには、冗談でしょ？ っていうぐらいクマのことを何もわかっていない。数字が取れるものだから、おもしろおかしく報道してるだけ。

──すぐに「人喰いグマ」というワードを使いたがるんですよね。多くのクマ関連の記事は読者を怖がらせるエンターテインメントのような仕立てになっています。付き合い方さえ間違えなければほとんどのクマはそんなに怖いものじゃない、みたいなことすら言えない雰囲気があります。

竹田津：本当に滅多に襲わないよ。ヒグマは。ツキノワグマのことは、私はあんまりよくわからないんだけど。特に知床のヒグマはその傾向が強い。そんなに危ない動物だったら、僕なんか、とっくに酷い目に遭ってるはずでしょ？ そんなこと、一度もないんだから。もちろん、気をつけて行動していますけどね。

──2025年8月、羅臼岳で登山者がクマと接触し、亡くなりました。北海道が記録を公表し始めた1962年以降、知床で観光客がクマによる事故で亡くなったのは初めてのことでした。あのニュースを聞いたときは、どのように思われましたか。

竹田津：言葉は悪いけど、よっぽど運が悪かったんだろうなと思ったね。ただ、驚きはしなかったよ。クマがたくさんいるところに、人間が入っていってるんだから。あの事故は市街地に出てきたクマに襲われるニュースと一緒にしたらだめだと思いますよ。クマの住処に人間がお邪魔している以上、クマを責めるのはかわいそうな気がするな。クマの味方をしたら、袋叩きにあうようなご時世だけど、僕は老人だし、叩かれても、たいしたことじゃない。もう、あらゆるガンにかかったしね。

「箱罠は怨念を生む」

竹田津：ひとつ気になるのは今、（クマ駆除のために）箱罠をばんばん仕掛けてるでしょう。あれは怨念を生むんですよ。というのも、親子の別れ、兄弟の別れを経験させるじゃないですか。親が捕らえられた場合は子ども、子どもだけが入った場合は親、残されたほうは絶対、忘れませんよ。鉄砲で撃たれるところも、どこかに潜んで見ている。子どもなんかはね、見えないところから、ものすごい大きな声で吠えたりするらしいですよ。

──あるハンターがクマに襲われたとき、昔、親グマを撃ったときに逃してしまった子グマが復讐に来たんだという話をしたら、周りの人は、笑って本気にしなかったそうです。でも、やはりクマ猟をしている人は「俺は、その感覚はわかる」って言ってたんですよ。信じられる、って。

竹田津 それくらい学習能力の高い動物なんですよ。

──クマが"人は思ったほど怖くない"ということを学習してしまった以上、昔のように滅多なことでは人前に現れないようにするには5年、10年、あるいは20年くらいかかりそうな気もします。

竹田津 今、老人は攻撃対象のひとつになっているんだと思いますよ。だってね、強いやつに攻撃なんて仕掛けないでしょ？ その行動パターンは、クマの間ですでに共有されつつあるんじゃないかな。だから、お年寄りは野外に出るときは、特に注意した方がいい。クマに人の恐ろしさを学習させなきゃいけないみたいな言い方をしますよね。勉強しなきゃいけないのは、クマだけじゃない。同時に人間も学習するべきですよ。いい機会だと捉えてね、5か年計画くらいで野生との付き合い方を勉強しなおした方がいいですよ。

（了。前編から読む）

■取材・文／中村計（ノンフィクションライター）