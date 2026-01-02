中条あやみ、盗撮に警告「気づいています」 率直な思いも「やっぱり嫌な気持ちになります」
俳優の中条あやみが1日、自身のインスタグラムを更新。自身への盗撮について警告した。
【写真】中条あやみが盗撮に警告「気づいています」
中条は、写真を添えて「HappyNewYear。みんなにとって実りある充実した一年となりますように。私は家族と一緒にゆっくり過ごしています。家族もゆっくり過ごしています。盗撮はどうかお控えください。気づいています」と呼びかけ。
続けて「私が撮られると家族もゆっくりできないですし、やっぱり嫌な気持ちになります。何卒よろしくお願いします（余りにも執拗に撮ってくる方がいたので書かせてもらいました）」との思いを記している。
