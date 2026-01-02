堂本剛、大阪・梅田なじみの喫茶店へ 浜田雅功と名物を堪能
DOMOTOの堂本剛が3日放送の『ごぶごぶ正月SP』（後2：00〜3：30 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】大阪でグルメを堪能する浜田雅功＆堂本剛
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。今回の相方は、音楽、ドラマ、アートなど幅広い分野で独自の表現を発信し続ける日本エンターテインメント界を代表するトップアイドル・堂本剛。
今回はお正月恒例の「年賀状かまぼこ板」。「ごぶごぶ正月SP！浜ちゃん＆剛に有名人から年賀状届いたよ！コスパ最強！しかもウマい！おすすめグルメかまぼこ板」と題し、有名人から届いた年賀状に書かれた「マジの行きつけグルメ」を、かまぼこ板を使ったくじ引き方式でランダムに巡る。
2人がやってきたのは梅田・大阪駅前第3ビルにある「喫茶サンシャイン」。堂本が通っていた店がこちらに移転したそうで、堂本も移転してからは初めて来るという。ここでは、堂本が曲にするほど大好きで、年間3万食も出るという名物“ホットケーキ”を堪能する。
堂本は「喫茶店で曲を作ったりしていて、久々にホットケーキを食べたら再燃しちゃったんです」とホットケーキ愛を語る。さらに移転前の「喫茶サンシャイン」を訪れた際には、「ファンの方が7、8人いたのに誰も気づいてくれなかったんですよ…」と、切ないエピソードも披露。また、浜田の幼少期を演じる堂本の貴重な映像を大公開し、懐かしさに浸る。
