ヒロシ、熊本ローカルで正月キャンプ特番…沖縄へ 同行はバイきんぐ西村、じゅんいち、ウエストランド河本
KAB熊本朝日放送は、きょう2日に『ヒロシのひとりキャンプのすすめ2026 沖縄SP』（後11：30〜深0：30 ※熊本ローカル、放送後TVer配信）を放送する。
【場面カット】キャンプのフィナーレ…ヒロシ念願の焚火会バンドを結成
出演者は、ヒロシをリーダーとするソロキャンパー集団「焚火会（たきびかい）」から、バイきんぐ・西村瑞樹、じゅんいちダビッドソン、ウエストランド・河本太の4人。
地元野菜や古着・ミリタリーグッズの店が並ぶ金武町のローカルストリートで、一味違う沖縄を堪能。そして、海・水田・マングローブに囲まれた“ならでは”の地で大自然キャンプ。焚き火を囲みそれぞれのディープなキャンプ愛が爆発する。
キャンプのフィナーレは、ヒロシ念願の焚火会バンドを結成。その名も「恥骨村」。ヒロシ念願の「CDデビュー」、さらには「武道館デビュー」に一歩近づくか。
