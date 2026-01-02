『ヤーレンズANN0』2025年ラストも小粋トーク 楢原「別所哲也さん、我々は暗喩で“ハム太郎”と呼んでます」
お笑いコンビ・ヤーレンズが毎月1回最終土曜日に『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00）を担当。12月27日深夜、21回目の放送を迎えた。
【番組カットたくさん】年内ラストも…小粋なトーク＆豪華ゲストで届ける
冒頭のボケでは、楢原が「2025年、頑張った皆様お疲れ様でした…ということでございましたね」と年末らしいあいさつ。「暮れの元気なごあいさつ…って、城島リーダーが油を持ってきていましたよね」とCMソングも陽気に口ずさんでいった。
その後、お歳暮の話題になると、楢原が「別所哲也さん、我々は暗喩でハム太郎って呼んでますけど（笑）」とボケ倒し。出井が「ハムの人ね！」としっかりツッコミを入れながら、この日も小粋なトークを展開していった。その後も、年末SP企画『利き第9』、ゲストにひろたみゆ紀を迎えて盛り上がった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
