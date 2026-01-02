モデルで美容家の原志保（56）が1日、インスタグラムを更新。55歳だった昨年に結婚していたことを報告した。

原は「あけましておめでとうございます ご報告が遅れましたが実は私、昨年結婚致しました」と書き出した。

そして、米ハワイで行った結婚式の動画を添付。「この動画は、ハワイでの結婚式の動画ですが、これには深い動機があるんです そもそもコロナになり、海外に行く機会も減り、バブル世代のハワイ好きのみんなで「ハワイ行きたいねー」っていつも話していました 「だったらハワイで結婚式すれば、みんなで行けるよね？」なんて感じでハワイ挙式になったんです そんな不純な動機ですが、夢を叶えてくれた旦那さまにも感謝、実際にお祝いにかけつけてくれたお友達にも感謝でいっぱいです ここに至るまでの様々な出来事を知っているみんなだけに涙溢れる感動のお式でした ホントにありがとう」とつづった。

さらに「そしてもう一つ、50代の花嫁とブライズメイドを見たみんなが元気になってくれたらという想いもありました ホルモンバランスも手伝い何かと体調やメンタルが不安になる50代 こんな元気な50代もいるんだなーって一緒に元気になっていただけたら嬉しいです シングルで頑張っている私を支え、応援し続けてくれていたフォロワーの皆様にも感謝しかありません とは言え、お仕事も引き続き頑張っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します そしてこれをご覧になった皆様が幸せ溢れる一年になりますよう心から願っております 本年もどうぞよろしくお願い致します」と述べた。

この投稿に対し、多くの祝福コメントが寄せられている。