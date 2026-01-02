今井のアストロズ入りが報じられた

ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す西武・今井達也投手がアストロズと3年契約で合意したと米紙「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者ら複数の米メディアが1日（日本時間2日）に一斉に報じた。同記者によると、獲得候補とみられていたニューヨークの2球団は獲得に本腰を入れていなかったという。

ヘイマン記者はX（旧ツイッター）で、「ヤンキースとメッツはイマイの交渉に本格的には関わっていなかった」と投稿。アストロズが獲得する前の時点では、交渉に関わっていた球団の一つとしてカブスの名前を挙げた。

米メディアによると今井の予想契約は6年1億5000万ドル（約235億円）ともされており、当初は資金力のある球団が獲得候補とされていた。11月のGM会議の際、ヤンキースのキャッシュマンGMは「日本を含め、世界のどの地域の選手でも、私たちにフィットするなら誰にでも関心がある」とコメントしていた。

同紙のSNSに登場したヘイマン記者によると、ヤンキースとメッツはコーディ・ベリンジャー外野手の獲得に専念しているという。（Full-Count編集部）