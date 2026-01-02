¡Ú£×£Â£Ã¡Û´Ø·¸¼Ô¤¬µ¤¤ò¤â¤àà¸å°ä¾Éá¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢³ÆµåÃÄ¤¬Áá¤¯¤â¤½¤Î¡ÖÍ¾ÇÈ¡×¤Ëµ¤¤ò¤â¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼«·³¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¡×¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ÏÆ´¤ì¤Ç¤¢¤êÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÁá¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤ËÜÂç²ñ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¤À¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÄ´À°Ë¡¤ä¡ÖÆü¤Î´Ý¤Î½Å°µ¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êËÜÂç²ñ¸å¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Â³½Ð¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Á°²óÂç²ñ¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬Àº¿ÀÌÌ¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö£×£Â£Ã¸å°ä¾É¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÉÔÄ´¤äÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²áµî¤Î»öÎã¤â¤¢¤ë¤¿¤áÂåÉ½¤Ë¼çÎÏÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹Í½Äê¤ÎµåÃÄ¤Ïº£¤«¤éÀï¡¹¶²¡¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼çÎÏÅê¼ê¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Ï³¤é¤¹¡£
¡ÖÁª¼ê¤ò£×£Â£Ã¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àº¿ÀÌÌ¤¬¥¿¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢ºòº£¤ÏÇÉ¸¯¤·¤¿Áª¼ê¤¬£×£Â£Ã¤Ç¤ÎÈèÏ«¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼çÎÏ¤¬¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÉÔ´·¤ì¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤ÇÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎ¢¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹Â¦¤ÎÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£