ABCテレビ夕方のニュース情報番組「news おかえり」で毎週火曜午後６時台にお届けしているコーナー「真相追究バラエティー 福井×河合×塚田の『なんでやねん！？』 」 。 そのスペシャル版第 7 弾が放送される。

関西の町に眠るあらゆる“謎”に福井アナと河合郁人と塚田僚一（A.B.C-Z）（通称“NDY”）で挑むこの企画。9月から新たに加わった福井治人アナウンサーは今回が“初”の全国大調査スペシャルとなる。 視聴者に支えられ13年続く人気コーナー。今回の特別編で福井アナはきちんと調査できたのか？ 長時間のロケで河合郁人、塚田僚一、福井アナの3人はお互いをもっと深く知ることができたのか？ 気になる100点満点は取れたのか？ 収録後のインタビューもどうぞ。

■番組内容

【大阪・大正に“ハミングしたくなる橋”があるのなんでやねん！？】

大阪市大正区のシンボルのひとつ「大正橋」。

欄干をよく見るとどうやら、デザインとして“音符”が記されている。さらにその音符のメロディを確認すると、ベートーヴェン作曲の「交響曲第九番」通称「第九」だと判明。一体なぜ、大正橋に「第九」が…？

歴史探訪プランナー森なおみさんに確認すると、「デザインは、二代目『大正橋』の設計者が施したもの。大阪にゆかりのある曲などいろいろ探してみた結果、五線の内に収まる親しみのある曲ということで「第九」が選ばれた」とのこと。

森さん自身の考えでは、もうひとつの理由として、この「第九」は、「かつて大正区にいたある人を称えるため」に描かれているらしい。 その人たちは「様々な日本初」に貢献した人たちで 、 今の「我々の生活」にすっかりなじんでいるアレコレがたくさんあるという。 全国に残る「日本初」を調査して、大正区にかつて、どんな人がいたのか？を解き明かして欲しい、というのが今回のミッション。

ヒントがある場所は5 か所。①福岡・久留米市のＲ、②広島・似島のＢ、③徳島・鳴門市のＤ、④愛知・名古屋市東区のＰ、⑤千葉・習志野市のＳ。今回はNDYの3人が揃って調査！

果たしてNDYのメンバーは謎を解き明かすことができるのか？

■収録後コメント

【河合郁人、塚田僚一（A.B.C-Z）、福井治人（ABCテレビアナウンサー）】

◆福井アナに愛のダメ出し？

Q. スペシャルの放送として7回目となりました。今回福井アナウンサーは初めての全国大調査スペシャルでした。ロケと収録を終えて、感想をお願いします。

（河合）前回の第６弾スペシャル（9月OA）から早いペースで第７弾を迎えました。古川 （昌希）アナウンサーから福井アナウンサーにバトンタッチして、新生NDYのスタートでしたので、しっかり 100点満点を目指して頑張らないといけないな、というちょっとした緊張感をもった放送になっていると思います。

（塚田）いつも生放送でやっているのですが、今回福井アナが初めての収録ということで緊張していたと思います。そこまで急ぐ必要が無いのに「巻かなきゃ巻かなきゃ」と思っていたみたいで、ここだけの話プロデューサーさんからストレートにダメ出しされてい まし たね（笑）。

（福井）本当にすいません。入社11年目になるんですが今までず～っとスポーツ実況をしてきたので、収録に慣れてなくて、さらにスペシャルの収録ということでスタジオ回し含めて 色々失敗しちゃいました。。。でも出演者のみなさま含め全員が僕に優しくしてくださって、本当にありがたいです。 （河合）特番ならではのお祭り感もあるし、緊張感もあるし、最初から最後まで見どころだらけです。隅から隅まで“ワイプ”で抜かれている表情まで注目です（笑）。

◆「初」づくしの調査 果たして結果は？

Q. 各地でのロケは今回初めて３人で挑戦しました。3人で一緒に推理を進めた感想は？

（河合）3人で調査したのも初めてでしたが、3か所を巡ったのも初めてでした。これまでは二手に分かれてそれぞれ1か所ずつでしたから。今回、3か所で3パターンのヒントを手にすることができたので、それは今までにないことで新鮮でしたね。

（塚田）めちゃくちゃチームワークは良かったんじゃないかな。2026年一発目の「なんでやねん！？」しかもスペシャルなので、おめでたい！ ただ、新生NDYになってから、まだ1回も100点満点を取ったことが無いんですよね。。。見てからのお楽しみですが、もし結果が「あんまり」だったら、それはきっと福井アナが原因です（笑）。

（福井）うわっ。急に剛速球が来た（笑）。いや、みんなで仲良く連帯責任にしましょうよ～（笑）。

◆ガッツだけは負けません！ 最後にビシッと決めて見せます

Q. 改めて視聴者のみなさまへ今回のスペシャルのみどころをお願いします。

（河合）まだ視聴者の皆さんは僕たちのことを心配しながら見守ってくださっていると思うのですが、ガッツだけは誰にも負けない３人なので、それぞれの推理に注目してください。お正月1月2日の放送なので、お祝いのお酒でも飲みながら家族で一緒に推理をして観て欲しいです。

（塚田）「なんでやねん！？」をやっていて、いつも視聴者の皆さんの愛を感じています。ロケ先でも幅広い世代の人から声をかけられるので感謝しています。前回、古川アナが卒業するタイミングのスペシャルで100点が取れずとっても悔しい思いをしました。今回は気合十分なので、最後にビシッと決めて見せます、応援よろしくお願いします！

（福井）9 月から加入して慣れないことばかりですが、河合さん、塚田さんとご一緒させてもらってすごくやりがいを感じています。ただ、なかなか結果を出せていないので頑張ります！ 今回の特番は最初から最後まで見どころだらけで、見終わった後は手を叩きたくなるほどの満足感がある１時間になっています。家族みんなでぜひご覧ください。

「news おかえりプレゼンツ なんでやねん！？全国大調査 お正月SP」

2026 年1月2 日（金）午後3時30分～4時30分

≪出演≫

MC（NDY）：河合郁人、塚田僚一（A.B.C-Z）

福井治人（ABCテレビアナウンサー）

パネラー：本上まなみ、松尾諭、石戸諭、横山太一（ABCテレビアナウンサー）