モデルの押切もえが、レアな家族ショットを披露した。

２日までに自身のインスタグラムを更新。大みそかの投稿で「２０２５年も本当にありがとうございました」と感謝。「家族も健康で過ごせたのが何より嬉（うれ）しく、あたたかい人たちと良い関係を築けたり、大好きなジュエリーのコラボのお仕事ができたり、いろいろな願いが少しずつ叶った嬉しい年でした」と振り返った。

２枚写真をアップし「２枚目はとても好きな家族写真」と説明。中日の涌井秀章投手と子ども２人とディズニーランドを訪れた時のものだ。「１１月の暖かい日だったので夫と息子は半袖。私と長女のダウンはナイトタイム対策です。ベビーカーも普段はもう全く乗らないけど、お昼寝時や朝から夜までの長距離移動を想定して引っ張り出しました」と説明した。

フォロワーは「やっぱりお似合いのご夫婦」「すごく素敵な家族写真ですね」「ほっこりします」の声を寄せた。

押切は女性ファッション誌「ＣａｎＣａｍ」で看板モデルとしてなど活躍後、２０１６年に当時ロッテに所属していた涌井（現中日ドラゴンズ）と結婚。１８年３月に長男、２１年７月に長女を出産した。