西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間の２６年１月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中での電撃合意となった。

複数の現地メディアによると、３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で投球回によって出来高がつき、最大３年６３００万ドル（約９９億円）になるという。さらに、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄条項）が組み込まれるという、日本人初の異例の内容も組み込まれた。３年間の契約中であっても、契約を破棄してＦＡとなる可能性がある。

ＭＬＢネットワークでも速報された。同局のＪ・モロシ記者は、当初の想定を下回る規模の契約になったことについて「もし今井が素晴らしい投球を見せて、２０２６年シーズン後に市場に出直すことになれば、それは関係者全員にとってかなり良い結果だ。今井はメジャーの舞台で自分を証明したことになり、オプトアウトしているということは、それだけ非常に良い成績を残したという意味になる」と指摘。「西武に支払われる譲渡金は、保証額と連動している。基本年俸、ポスティング料、そして１００イニングを超えた場合に発生する可能性が非常に高い出来高をすべて合算すると、アストロズは１年でおよそ３０００万ドル（約４７億円）近くを支払う可能性がある」と解説を加えた。