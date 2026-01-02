弘中綾香アナ、娘を「ちゃんみなだったら預けてもいい」人間性が素晴らしい
テレビ朝日の弘中綾香アナ（34歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。「娘いるんですけど、ちゃんみなだったら預けてもいい」と語った。
2025年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、弘中アナのほか、森香澄やAマッソ加納らが出演した。
2025年に大ブレイクした歌手・ラッパーのちゃんみな、そしてオーディション番組「No No Girls」から誕生した7人組ガールズグループ・HANAについて振り返る中で、「ちゃんみなの言葉はなぜ刺さるのか」という話題に。
編集者の黒岩里奈氏は「『No No Girls』が素晴らしいのは、それぞれの強さだったりとか、それぞれの美しさっていうのを、自分で発見していくストーリーになっていて。それがすごく令和っぽいというか、今っぽいな」と分析。
弘中アナは「娘いるんですけど、ちゃんみなだったら預けてもいい、と思いました（笑）。ほかはちょっと…なんか…心が折れちゃったりするかもしれないけど、ちゃんんみなさんだったらいいかな。いいかなって、上からですけど（笑）。それくらい人間性が素晴らしくて」と語った。
