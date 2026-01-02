Ê¿¾¾À¯¼¡¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¤«¤é¶Ã¤¤ÎÄ¾ÅÅ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡Ö·¯¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¡Äµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡ÚºÆÏ¿¡Û
¡¡¸µÂçÍÎ¤ÎÊ¿¾¾À¯¼¡¤µ¤ó¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¡Ö¥«¥ß¥½¥ê¥·¥å¡¼¥È¡×¤òÉð´ï¤Ëµð¿ÍÀïÎòÂå£²°Ì¤Î£µ£±¾¡¤òµó¤²¡¢¤¢¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤òºÇ¤â¶ì¤·¤á¤¿Åê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤¬¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤Î¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤«¤éºÆÏ¿¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄÎÑ¡¢ÅòÀõ²ÂÅµ¡Ë
¢¡¡Î´î¡Ï£±£°Ç¯Á°ÃÎ¤Ã¤¿¡Ä°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬É¬¤ºÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥ß¥½¥ê¥·¥å¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤Î£±£¹£·£°Ç¯¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£²£µ¾¡¤òµó¤²¤Æ¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤â¤â¤é¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÂôÂ¼¾Þ¤Ï°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¡£Â¾¤Î¿Í¤¬¤â¤é¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢È¯É½¤ÎÆü¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤¤¤¿¡£¤Þ¤À²ÁÃÍ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÇ¯¤Ïµð¿ÍÀï¤Ç£³Ï¢Â³´°Éõ¡¢¤µ¤é¤Ë£³£³¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÚÃí£±¡Û¡££³Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç³Ð¤¨¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¥ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬»ØÀè¤«¤éÎ¥¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç´°Á´¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÈ´·²¡£ÂÇ¤¿¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤¬¡Ö¥«¥ß¥½¥ê¡×¤È¸Æ¤Ó»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°úÂà¤·¤¿¤éÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤òÃµ¤½¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££±£°Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¡¢¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¤òÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¡¢¡ÖÊ¿¾¾¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥«¥ß¥½¥ê¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¡¢¤È¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÌ¿Ì¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¡Ö¥«¥ß¥½¥ê¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¼«ÂÎ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â®µå¤ÈÂç¤¤Ê¥«¡¼¥Ö¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤Ï±Ô¤¯Âç¤¤Ê¥«¡¼¥Ö¤ò¡Ö·ü²Ï¤Î¥É¥í¥Ã¥×¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£»ä¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬ÀµÄ¾³Ê¹¥¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÌ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¿¼Âô¹°¤µ¤ó¤Ë°ïÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï´ØÅì¶áÊÕ¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤Ç²È¤Ëµ¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¡£ÍâÆü¤ÎÀèÈ¯¤¬Ê¿¾¾¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¿¼Âô¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¤µ¤»¤Æ¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¼Âô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¿¾¾¤Î¥Þ¥Í¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¿¤È¤«¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÇº¤ó¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾Úµò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÃí£±¡Û£·£°Ç¯£µ·î£³£±Æü¡¢£··î£±£²¡¢£²£´Æü¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µð¿ÍÀï¤Î£³Ï¢Â³´°Éõ¤Ï£¹£µÇ¯¥Ö¥í¥¹¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¡££³£³²óÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ï£µ£´Ç¯¡¦¿ù²¼ÌÐ¡ÊÃæÆü¡Ë¤Î£³£µ²ó¤Ë¼¡¤°¡£
¢¡¡ÎÅÜ¡Ï»ØÌ¾È¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¡Äº£¤Ë¸«¤Æ¤ª¤ìÀî¾åµð¿Í
¡¡µð¿ÍÀï¤ÇÄÌ»»£µ£±¾¡¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡Öµð¿Í¥¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸»¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Î²ù¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤ØÆþ¤ë¤Ê¤éµð¿Í¡£¤½¤ÎÌ´¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡££±£¹£¶£µÇ¯¡¢²¬»³Åì¾¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ïµð¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ÃÉÜ¾¦¤ÎËÙÆâ¹±É×¤¬£±°Ì»ØÌ¾¡£»ä¤ÏÃæÆü¤Î£´°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¯¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤ÎÆüËÜÀÐÌý¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÆüÀÐ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ëµð¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö£²²óÌÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤¹¤ë¤«¤é¡¢£Ï£Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£Åö»þ¤Ïº£¤È¤Ï°ã¤¤¡¢£²Ç¯ÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÌÂ¤¤¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Ç®¤ËÉé¤±¤¿¡£¤³¤³¤Ç£Ï£Ë¤ò½Ð¤»¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µð¿Í¤ËÆþ¤ì¤ë¡½¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¡£
¡¡£¶£¶Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ï£²²ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï£²¼¡¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡ÚÃí£²¡Û¡£±¿Ì¿¤Î£±£±·î£·Æü¡£ÆüÀÐ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¡Öµð¿Í¤Î£±°Ì¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢µ¼Ô¤¬£µ£°¿Í¡¢¤¤¤ä£±£°£°¿Í¤ÏÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Ã¯¤âÍè¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈµìÃÎ¤Îµ¼Ô¤¬£±¿Í¤À¤±¸½¤ì¤¿¡£µð¿Í¤Î£±°Ì¤ÏÎ©Âç¤ÎÊá¼ê¡¦ÄÈÅÄÀ¿¤µ¤ó¡ÚÃí£³¡Û¡£»ä¤ÏÂçÍÎ¤Î£²°Ì¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤ä¤¢¡Ä²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡Ä¡£
¡¡Âç¿Í¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤é¤ì¡¢Ì´¤¬¥¬¥é¥¬¥é¥Ã¤ÈÊø¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿»ØÌ¾¤òÂÔ¤ÄÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Æ·»Äï¤ä¡¢¹â¹»¤ÎÂçÀèÇÚ¤ÇÂçÍÎ¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿½©»³ÅÐ¤µ¤ó¤é¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÀÁ¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤âÃË¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Îµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ÏÀî¾åÅ¯¼£¤µ¤ó¡£º£¤Ë¸«¤Æ¤ª¤ì¡¢¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÖÊ¿¾¾¤ò³Í¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¡Ä¡£
¡¡ÂçÍÎ¤Ç£²£°£°¾¡¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢µð¿Í¤À¤Ã¤¿¤é£²£µ£°¾¡¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î£²£°£°¾¡¤Ê¤ó¤À¡£Ì´¿´ÃÏ¤Çµð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢±À¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÚÃí£²¡Û£¶£¶Ç¯£¹·î¤Î£±¼¡¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¹ñÂÎÉÔ½Ð¾ì¤Î¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¤¬ÂÐ¾Ý¡££±£±·î¤Ï¹ñÂÎ½Ð¾ì¤Î¹â¹»¡¦Âç³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í¤Î°ìÉôÁª¼ê¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÃí£³¡Û¥É¥é¥Õ¥ÈÅö»þ¤Ï¡ÖÀ¿»°¡×¡£
¢¡¡Î°¥¡Ï¥È¥ì¡¼¥É¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤Ë¡Ö¥À¥á¥À¥á¥À¥á¥À¥á¡ª¡×
¡¡£±£¸Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ç¡¢°ìÅÙ¤âÆ¹¾å¤²¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èá¤·¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡££¶£¹Ç¯¤«¤é£·£±Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°£³°Ì¡£ÂçÍÎ¤ÎÅê¼êÎÏ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢µð¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ïµð¿Í°ÜÀÒ¤¬¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££·£µÇ¯¤Î¥ª¥Õ¡£Ä¹Åèµð¿Í¤¬ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ç¯¤À¡£»ä¤ÏºÊ¤È¤Þ¤À¸òºÝÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÌÜ¹õ¶è¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Õ¤ÈÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¡ª¡×¡£ÅÅÏÃ¤ò¼è¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç±¿Æ°²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥ó¥É¥ó¤ÈÂ¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢Ä·¤Ó¤Ï¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¤Ê¿¾¾¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¡Ö·¯¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈÖ¹æ¤òÄ´¤Ù¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÍÑ·ï¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µåÃÄ¤¬¤É¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡Ä¡×
¡¡¡Ö¤¦¤ó¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡ÅÅÏÃ¤Ï¡¢¤â¤Î¤Î¿ôÉÃ¤ÇÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡£Æ£Á¸¢¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ì¤Ð¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä¾¸å¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÆ±»Î¤Î¸ò¾Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÁ´¤¯Ï¢Íí¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï·ÀÌó¤â¤Ç¤¤º¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÆ°¸þ¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ç¯¤¬Êë¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤¹¤°¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¼þ°Ï¤Ë²ø¤·¤Þ¤ì¤ë¡£¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¡ÖÎã¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¥á¥À¥á¥À¥á¥À¥á¡ª¡×
¡¡·ë¶É¸ò¾Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢ºÇÄã£±£µ¾¡¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤Ç¤â·ë²Ì¤Ï¡Ö¥À¥á¥À¥á¡×¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡¢¤È¤Ê¤ëÏÃ¤À¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤À¤«¤éµö¤»¤¿¤ó¤À¡£
¢¡¡Î³Ú¡Ï¥Ð¥Ã¥¯¤Ë£Ï£Î¡ªµå±ã¤ÇÌ´¼Â¸½¡¡
¡¡ÂçÍÎ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢Æ´¤ì¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë´Ä¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡££Ö£¹»þÂå¤Îµð¿Í¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¼ÆÅÄ·®¤µ¤ó¡¢ÅÚ°æÀµ»°¤µ¤ó¡¢£Ï£Î¡¢¿¹¾»É§¤µ¤ó¡ÄÌò¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤òÍÞ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¾¡¤ÄÈë¤±¤Ä¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¡£
¡¡¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤ì¤¿¡££µ·î£¹Æü¤ÎÀîºêµå¾ì¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£¸ª¸ý¤«¤é¤Î´Å¤¤¥«¡¼¥Ö¡£¿·Ê¹¤Ë¤ÏºÇ¾åÃÊ¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¾ì³°ÃÆ¤À¡£ÄÌ»»£³£·£´ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Û¤Éµ²±¤Ë»Ä¤ë°ìÈ¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤í¤¦¤¬²¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢´Å¤¤¹Í¤¨¤Ê¤éÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ä¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¤¦¤ï¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£²¦¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÅê¤²¤Æ¡¢¥ª¥ì¤Ë¤Ï¼ê¤òÈ´¤¤¤¿¤Î¤«¤È²¦¤µ¤ó¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¿À·Ð¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â»È¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀï¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢£³Æü¤âÁ°¤«¤é¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤ì¤Ê¤¤¡££±ÈÖ¤«¤éÇÛµå¤ò¹Í¤¨¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¡¢£Ï£Î¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ô¥¿¥ê¤È¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¹Í¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ËÄ«¤¬Íè¤ë¡£¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢µð¿ÍÁê¼ê¤Î£µ£±¾¡¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤«¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÎòÂå£±°Ì¤Î¶âÅÄ¤µ¤ó¤Î£¶£µ¾¡¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤Î£±»î¹ç¡¢¤³¤Î£±µå¤Î¾¡Éé¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âµð¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££Ï£Î¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡££¶£¹Ç¯¤Ë½é¤á¤Æµå±ã¤Ë½Ð¤¿¡£Âè£²Àï¤Î¹Ã»Ò±à¡£½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç½ÐÈÖ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë£Ï£Î¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡Ä¡£¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤òÆ§¤ó¤À¡£=£²£°£²£µÇ¯£±·î£²£¸Æü¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ·ÇºÜ¡á
¡¡¢¡Ê¿¾¾¡¡À¯¼¡¡Ê¤Ò¤é¤Þ¤Ä¡¦¤Þ¤µ¤¸¡Ë£±£¹£´£·Ç¯£¹·î£±£¹Æü¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³Åì¾¦»þÂå¤Ï£¶£µÇ¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç£´ÀïÏ¢Â³´°Éõ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·Í¥¾¡¡£ÆüËÜÀÐÌý¡Ê¸½£Å£Î£Å£Ï£Ó¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢£¶£¶Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÂçÍÎ¡Ê¸½£Ä£å£Î£Á¡ËÆþÃÄ¡££·£°Ç¯¤ËºÇÂ¿¾¡¤ÈÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££·£±Ç¯¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££¸£³Ç¯¤Î£²£°£°¾¡Ã£À®»þ¤ÎÁê¼ê¤Ïµð¿Í¡£Íâ£¸£´Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£ÄÌ»»£²£°£±¾¡£±£¹£¶ÇÔ£±£¶¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£³£±¡£°úÂà¸å¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î²òÀâ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡££±£·Ç¯¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£
¡¡¢¡¼èºà¸åµ¡¡¤Ê¤ó¤È¤â´Ö¤ÎÈ´¤±¤¿ÏÃ¤À¡£Ê¿¾¾¤µ¤ó¤Ë¥«¥ß¥½¥ê¥·¥å¡¼¥È¤Î°®¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë»ý»²¤Ç¼èºà¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¾å»Ê¤Ê¤éµö¤µ¤Ê¤¤¡£²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¡¢¼èºà¾ì½ê¤«¤é¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤´¼«Âð¤òË¬¤Í¤Æ¡¢»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºÆÅÙÃåÂØ¤¨¤Æ¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¥µ¥¤¥ó¤â¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¡£Ê¿¿ÈÄãÆ¬¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê»Ñ¤«¤éÁÛÁü¤·¤¬¤¿¤¤ÉðÆ®ÇÉ¤Î°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÀ±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤Ë¤â±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¡£»¥ËÚ¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÀ±Ìî¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é·ã¤·¤¤¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Êâ¤ß´ó¤Ã¤¿Ê¿¾¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥é¥¡¡¢Àç¡ª¡¡½Ð¤Æ¤³¤¤¡ª¡¡ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¡ª¡×¤È¤É¤Ê¤ê¤Ä¤±¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ±Ìî¤µ¤ó¤ÏÆ±¶¿¤Ç£±³ØÇ¯¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÔÆ±»Î¡¢ÀèÇÚ¤â¸åÇÚ¤â¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î·ã¤·¤¤Æ®Áè¿´¤¬¡¢¥«¥ß¥½¥ê¤òºÇ¹â¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤ËËá¤¾å¤²¤¿¡£¡ÊÌîµå¥Ç¥¹¥¯¡¦ÂÀÅÄÎÑ¡Ë