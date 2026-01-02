東京大学70年ぶりの新学部としてCollege of Design〈カレッジ・オブ・デザイン〉ができる――。

発表以来、「全授業英語」「文理融合の学士・修士一貫の5年制プログラム」「秋入学・グローバル入試」など、東大の従来の学部とは一線を画す新しいカリキュラムに注目が集まっている。



東京大学の安田講堂 ©GYRO_PHOTOGRAPHY／イメージマート

「デザイン」と「Design」の違い

デザインというと、一般的には美大のように絵画や彫刻等を学ぶと思われるかもしれない。だが、東大の新学部が標榜する“デザイン”はそれらとは異なる。

「デザイン」と「Design」。この2つの言葉には日本語と英語の差にとどまらず、背後には、言葉の導入から発展までの歴史に影響を受け培われた、世界観や哲学の違いがある。前者では造形や意匠といった、美しさや芸術性が強調されてきたのに対し、後者では自ら問いを立て、目的を達成するための構造を作ることに重きを置く。

とすれば、College of Designが掲げる現代の社会課題の解決や、未来へ向けた新たな価値の創造は、「Design」により軸足をおくことでこそ可能になる。

ただ私自身、今、専門を問われれば、Designと答えるが、そこに至るまでには随分と遠回りをした。変わりゆく都市や農村における、人間と環境との関係を問い直すための方法論を考え、社会の新たな仕組みづくりへの貢献を目指してきたが、それとDesignという学問がなかなか結びつかなかったからだ。

進学先を探す中で見つけた「Design」

東大では、理科二類から、農学部国際開発農学専修、医学系研究科国際保健学専攻人類生態学教室と進学し、フィールドワーカーとしての基盤を築いた。

卒業後は研究先でもあったフィリピン北部の高原都市・バギオの少数民族カリンガの人々とEDAYAという団体を立ち上げ、失われつつある伝統の竹楽器の継承を目指し、エシカルな竹のアクセサリー制作から、竹と人と工芸と音楽をつなぐ場づくりに至るまで、プロデュースに奔走した。

この社会起業家としての日々は充実していたものの、自分の得意分野や考え方に囚われすぎずに一度棚卸し、新たな切り口から自らの歩みを再構築するためのヒントを得たいとも切望するようになっていた。そんな折、アメリカ留学の機会を得て、進学先を探す中で見つけたのがDesignだった。当時は漠然とした理解しかなかったものの、これまでとは違う新たな発想の道筋を見つけることができるかもしれない予感に胸が躍った。

ハーバード大学Graduate School of Design（以下GSD）に進み、修士はリスク＆レジリエンスを専攻した。気候変動や難民問題などの社会課題を空間的に扱う人が多く、課題の本質を見出し、問いを立てた先に新たな可能性を導くことに挑戦し続ける日々が始まった。

なお、Designとひと口に言っても、何を使い社会課題にアプローチするかという点においては、海外でも各大学ごとに特色がある。GSDは“建築系”とも言われ、建築・景観・都市を起点とする。他にも、工学やイノベーション、デザイン思考の教育から発展したスタンフォード大学のd.schoolやイリノイ工科大学など、その切り口は様々だ。

「Design」が教えてくれたもの

今の私は、Designを、世界を捉えるフレームを構築する思考法であり、世界と自分を見つめ、自ら問いを立てて解決方法を探り、周りを巻き込みながら、変化を紡いでいく、実践そのものだと考えている。

Designは私に、ものの見方や空間や時間の捉え方はひとつではなく、様々なあり方に寄り添いつつも相対的で批評的なまなざしも大切にする姿勢を教えてくれた。気づきを形にして共有することで対話のきっかけを作る術も身につけた。だから、GSDの修士論文では、アメリカで出会ったブータン難民の人々の暮らしの音を集め、公共空間で鳴らすことで再文脈化をし、多様性を謳いつつも実は分断している都市の在り方について問題提起した。

それだけではない。Designは、私が竹楽器に向き合うための新たな糸口、たとえば音を人と自然をつなぐ振動の共鳴として捉える発想を引き出してくれた。さらにこの発想は、現在進行中の、東京の都市空間での自然と人の繋がりを、音を通して捉え直し、実際の空間設計への提案とするプロジェクトにもつながっている。

日本の“デザイン”が生まれる場

そう考えると、こうして今、私がCollege of Design企画調整室に参画しているのも、私自身のDesignからの学びと期待を未来の若者と共有したいところが大きい。何より、多様なバックグラウンドをもつ1学年100人の仲間とそれを支える教員たちの切磋琢磨と、東大が有する多大な知がかけ合わさった圧倒的な環境が揃うのだから、期待は高まる。

いわゆる「進学振分け制度」（2年の教養課程ののち専門課程を選択する進学選択制度）はなく、1年次は全寮制、2年次以降に「環境と持続性」「テクノロジーの最前線とAI」といった5つの領域から様々な科目を受講できるほか、4年次には最大1年間の「Off-Campus Experience」とよばれる制度で、企業などでのインターンが可能となる。学びの場が大学を超えて拡がっていく。主体的に発想の種を醸成させ花開かせるためには、最高の環境だ。

“デザイン”という言葉は、日々拡張している。たとえば、水の音ひとつとってもその背景に日本固有の美意識があることを意識すると、都市の自然や水辺空間づくりに奥行きが生まれるかもしれないように、日本における“デザイン”が、その根底に持つ美意識を大切に活かしながら、Designをうまく取り込んでいくその模索の先に、どういった独自の“デザイン”が立ち上がりうるのか、その未来自体にも東大の新学部は大きく関与していくように思う。

（山下 彩香／ノンフィクション出版）