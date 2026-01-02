この2、3年における日米同盟の最大のミッションは「台湾有事」の抑止であった。日米両政府は政策を整合させながら態勢構築と能力整備に注力してきた。

その1つが運用面（作戦面）で自衛隊と米軍がより効果的に連携、機能するための指揮統制の整備だ。日本側は統合作戦司令部を新たに設置し、米軍も在日米軍司令部を陸海空、宇宙・サイバーの領域を横断する統合運用が可能な形に再構成しようとしている。これにより日米双方の作戦時のカウンターパートが明確になり、また有事の際は時差があるハワイの上級司令部からの指揮を待たず、現場に近い出先の日本において作戦の調整ができ、連携のスピードと効率性が向上することが期待されている。



日本でミサイルを作ることで「頼れるパートナー」に？

しかし弾薬やミサイルがなければ、そもそも日米の連携も作戦もままならなくなる。有事における対処能力を左右するのは継戦能力、つまり組織的な戦いを続けられる能力である。とりわけミサイルについては米軍が在庫不足や生産能力の伸び悩みに直面している中、日米で米国製の中距離空対空ミサイルAIM-120（AMRAAM）と米国製地対空ミサイルPAC3MSEを共同生産することが検討されている。日本でも生産をおこない、米国の生産能力不足を補う狙いがある。特にPAC3はウクライナへの供与で深刻な在庫不足が伝えられており、日本が生産を分担する意義は決して小さくない。

台湾有事においてもクリティカルな能力を担う兵器の生産をおこなうことで米国を補完することは「頼れるパートナー」として日本も抑止力の維持に責任ある役割を果たしていくことを意味している。

さらに今後は、先端技術の開発や応用においても米国を補完していくことで日米同盟を強固なものにできる。当然、それは日本の技術力や産業競争力の強化にもつながる。特に量子技術、衛星間光通信、海底ケーブル、造船などで日本は存在感を発揮できる余地がある。

指揮統制、ミサイルの共同生産などはこの数年間の日米同盟による取り組みのごく一部の代表例に過ぎないが、これらはいずれも実戦での作戦運用能力の強化に主眼を置いていることが共通している。

日米は実動を想定したリアルな脅威認識を背景に抑止力を高める努力をすることで、中国に対して「台湾侵攻は割に合わないぞ」というシグナルを送って抑止しようとし、仮に抑止が破綻した際は中国の目標達成を阻止できる対処能力を高めようとしているのである。

親善や交流、士気高揚といった儀礼的、象徴的な取り組みではなく、有事を見据えた実践的な取り組みがこの数年、急ピッチでおこなわれてきたことはそれだけ日米の台湾有事の抑止に対する温度感の高さを示している。

8310億ドル≒120兆円の大計画の裏で、日本への関心は低下か

だが、ここ数年の抑止力、対処能力の強化の流れを逆回転させかねない動きが出てきている。トランプ政権による「米国ファースト」政策である。

その象徴は、トランプ大統領が打ち出した米本土防衛のための次世代ミサイル防衛構想「ゴールデン・ドーム（Golden Dome for America）」だ。迎撃が困難とされる極超音速ミサイルや大量のドローンによる攻撃といった空からの新たな脅威から米本土を守ることを目的とする。念頭にあるのは中国とロシアからの脅威で、システムの中核は宇宙配備型のセンサーや迎撃システムとなる。費用は総額で1750億ドル（トランプ大統領）とも8310億ドル（米議会予算局）にのぼるとも言われ、アポロ計画に並ぶ国家的プロジェクトとして注目されている。

これだけ莫大な予算をかけようとしているということはいかに今の米国にとって米本土防衛の政治的、軍事的優先度が高いかを示している。

米国のリソース配分が本土防衛に向けられれば、それだけインド太平洋や欧州正面へのリソース配分が相対的に低下することが懸念される。この防衛構想は今の米国が予算配分でも政治的関心でも本土防衛を優先、つまり米国ファースト志向になっていることを象徴しているといえる。これは米国の政治的関心や軍事的関与をインド太平洋に引き留めておきたい日本にとっては警戒すべき動きだ。

こうした懸念を裏付けるように、トランプ政権の「国家防衛戦略」は、対中抑止よりも米本土防衛や米国に近い西半球を優先する内容になっていると米メディアは報じている。実際、米軍は不法移民対策などで南部の国境地帯に数千人規模で派遣されているほか、中南米周辺での麻薬取り締まりにも投入されている。

仮に今後、米国のインド太平洋への関与がこれまでより弱まるシナリオが顕在化すれば、日本がより大きな役割と負担を求められることも想定されてくる。

中国を警戒していればよい時代は終わった

さらに米国ファースト政策はトランプ関税に見られるように、米国の国益実現のためには同盟国に対しても圧力や要求を突きつけることも厭わない強硬姿勢を含んでおり、対米依存が逆手に取られて要求実現のための武器として使われかねない「米国リスク」を惹起させている。

たとえばAIやクラウド、データセキュリティ、量子暗号技術といった国家の産業競争力や安全保障を左右する先端技術の分野でも、経済安保の文脈ではすでに、中国に依存するリスクだけでなく、米国に依存するリスクを踏まえ、日本政府内で戦略的自律性の確保のための国産技術の育成、活用が議論され始めている。

米国と協調し、中国リスクに備えていれば概ね外すことはない時代は終わりを告げた。今後は米国を補完しながら同盟を強化させて米国の関与を引き出す一方で、日本の戦略的自律性が損なわれないため「米国リスク」に対するヘッジもする、多元方程式になっていくだろう。日本は「中国」「米国」という変数の狭間で、自分の頭でリスクと機会を見極め、先端技術も活用し国益と戦略的自律性を確保しなければならなくなったのである。

