年末年始の帰省ラッシュ。終わりの見えないテールランプの列に閉じ込められると、「どうにかこの状況を抜け出せないか」という焦燥に駆られるものだ。

隣の車線の方が早いのではないか、下道に降りた方がいいのではないか……。しかし、種々の交通関連データが示唆するのは、「ドライバーの先を急ぐ行動はしばしば裏目に出る」という事実である。

今回は、早く目的地に着きたい人ほど陥りやすい「渋滞の落とし穴」について紹介したい。

渋滞時に早く進む車線は…

高速を進むにつれて、車の量が増えていき、徐々にペースも落ちていく……。そんなとき、少しでも速度低下を防ごうと、あわてて右車線へと移っていくドライバーは少なくない。

しかし、一見混雑を回避したかに思えるこの行動が、かえって「渋滞の引き金」になることがある。混雑時にドライバーが続々と車線を変えることで、おのずと右車線に車が集中し、ちょっとしたブレーキから渋滞が起きてしまうのだ。



実際に、「渋滞は右車線から発生する」というのはNEXCO各社によっても指摘されている傾向である。

たとえばNEXCO東日本が東北道上りの混雑区間で行った車線ごとの利用率調査（3車線）では、追越車線が44％、中央車線が36％、左車線が20％と、右側と左側で2倍以上の差が見られた。これだけ偏りがあれば、右側から渋滞がはじまるのも自然な話だろう。

ところが後日、同区間において標識などを用い、ドライバーに左車線の利用を促したところ、車線ごとの利用率は追越車線38％、中央車線34％、左車線28％と偏りが改善された。この結果、渋滞時間は20％以上減少し、最大渋滞長は半分以下に抑えられたという。

この実験結果からいえるのは、渋滞の気配を感じたとしても、淡々と左車線をキープするのが望ましい、ということだ。右車線への車両集中を避け、全体としての流れをよくするばかりでなく、多くの場合自分自身も「車の量が少ない車線」を進めるだろう。

「前に入られたら遅くなる」という直感

道路が混雑してくると、前走車との車間をあえて詰め、他車の割り込みをブロックしようとするドライバーがいる。「前に入られたら遅くなる」という直感からくる行動かもしれないが、これも「ブレーキの連鎖」という点からいえば悪手である。

前に入られまいと車間を詰めることで、前の車の些細な減速に合わせて頻繁にブレーキを踏むことになり、それが後続車のブレーキを引き起こすことになる。個々のドライバーによる慌ただしい加減速が後方に波及し、流れを滞留させていく。

反対に、「十分な車間距離」が渋滞の緩和に効果的であることを示しているのが、東京大学の西成活裕教授による研究だ。西成氏の研究室と警察庁、JAFが中央道で実施した合同実験では、速度と車間距離を一定に保つ「渋滞吸収車」を渋滞最後尾付近に8台投入したところ、後続車の平均速度が渋滞前の水準まで回復したという。

車間を広めに取っていれば、前の車が減速してもアクセルオフなどの緩やかな操作で対応でき、後続車にブレーキを踏ませずに済む。自分が「クッション」の役割を果たすことで、渋滞を予防・緩和できるというわけだ。

「合流車のブロック」も混乱につながる

もうひとつ、合流ポイントで本線を進んでいるときにも、合流してくる車をブロックするのはNGである。渋滞時の合流においてもっとも効率的な方法は「ファスナー合流」とされており、これは「合流車線の一番先で一台ずつ交互に合流していく」という形式だ。

これを「ズルい」とブロックしてしまうと、合流側の後続車が「先のポイントでは入れてもらえないかも」と、車線の手前の方からバラバラに合流していくことになる。

こうなると、本線を進むドライバー側も「自分の前に何台入ってくるのか」が読めなくなり、ブレーキを踏む回数も多くなる。さらに、なかなか進まない左車線を嫌い、無理矢理にでも右車線に移ろうとする車も出てくるだろう。

このように、合流ポイントが統一されないことで「車両が交錯するポイント」が至るところで発生し、余計な減速が頻発してしまうのだ。渋滞時の合流は「車線の先頭」で行い、本線側もそれをスムーズに受け入れるようにしたい。

「下道の方が動いている」という罠

高速道路で渋滞にハマると、「下道ならスイスイ進めるのでは」という誘惑にかられるかもしれない。

しかし、下道に降りる選択が奏功するケースはそう多くない。事故渋滞のように一部の車線が塞がれてしまうケースを除き、高速道路は渋滞中でも時速20〜30km程度のペースで動いていることが多いからだ。

一方、一般道は信号待ちで完全に止まる時間が頻繁に訪れる。スムーズに進んでいるようでも、平均速度で比べると渋滞中の高速と大差ないことがほとんどなのである。

たとえば今年の年末年始に予想されている最長の渋滞は、1月3日東北道上りの加須IC付近における35kmの渋滞。通過にかかる時間は70分と見込まれており、平均速度としては29.9km/hとなる。

一方、加須ICのある埼玉県の一般道における平均速度は25.0km/h。渋滞時の迂回路となりうる群馬県の一般道では28.9km/h、栃木県は33.5km/hと、下道に降りたからといって大幅な時間短縮は見込みにくい。

もちろん降りた先がよく知る道路で、抜け道も熟知しているのであれば、下道策がうまくいくこともあるだろう。ただ馴染みのない道の場合、「わかりにくい交差点」や「急な車線の減少」など、運転時に気を回さなければならない点も多くなる。

またインター出入り口や商業施設周辺の混雑など、年末年始には予測が難しい要素も多い。時間の観点からも安全の観点からも、「渋滞していても高速のまま」という判断が無難といえる。

最大の落とし穴は…

最後に、運転時の判断やマナー以前の問題として、欠かせないのが「出発前の点検」だ。どれだけ車間距離や合流に気を使っても、自分の車が故障してしまえば元も子もない。それどころか、自分自身が大渋滞の直接的な原因にもなりかねない。

JAFの発表によれば、高速道路における救援要請のうち、もっとも多い原因はタイヤ絡みのトラブルである。昨年度の年末年始期間では、1日あたり60台以上の車両が高速でのパンク・バーストでJAFの救援を呼んでいる。空気圧の充填や、亀裂・偏摩耗のチェックなど、出発前のひと手間で防げるトラブルは多い。

また冬場にはノーマルタイヤ装着車による雪道での立ち往生も頻発する。出発地と目的地だけでなく、ルート上に降雪の可能性が少しでもあるのなら、スタッドレスタイヤへの交換やチェーンの車載といった備えをしておきたい。

その他、冬期にはバッテリー上がりによる救援要請の件数も跳ね上がる。自身での判断に不安があれば、給油のついでにガソリンスタンドでプロの目を借りるのが確実だ。

もちろん万全の整備をしていても、他車の立ち往生に巻き込まれるリスクは排除できない。雪道で車内に長時間閉じ込められるケースも想定し、食料や水分、携帯トイレや防寒用品など、「車内で一夜を明かせる装備」を積んでおくとよいだろう。

鹿間 羊市