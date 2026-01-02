〈《ご存知ですか？》隙あらば車線変更、右車線居座り…先を急ぐドライバーが“渋滞の元凶”に？ 焦る人ほどハマりやすい「渋滞の落とし穴」〉から続く

年末年始の帰省シーズン、悩みの種になるのが「移動の足」だ。とくに幼い子をもつ家庭では、わが子のグズりや大量の荷物を気にし、公共交通機関の利用を控えるケースも少なくない。

一方、自家用車であれば移動中の過ごし方は自由だし、到着後の足も確保できる。「子連れなら車一択」と思ってしまうところだが、どうやら「車で帰省したがゆえの失敗」もあるようで……。

今回は車に関する「年末年始の親族トラブル」を中心に、「帰省で車を出して後悔したことがある」という人たちの体験談を紹介する。

義母が「初詣の神社」を指定してきて…

子連れの家族にとって、自宅から目的地までドア・ツー・ドアでたどり着け、その後も自由に移動できる点は車の大きなメリットになる。しかし年末年始という特殊な時期にあっては、この「移動の自由度」が大幅に制限されることもあるだろう。

3歳になる娘を連れ、夫の実家へ帰省した吉田さん（仮名・30代女性）は、義母の一言に翻弄された正月を振り返る。

「夫の実家までは車で4、5時間かかるので、行くのはお盆と正月くらい。それで義両親から文句を言われることもありませんでしたし、とくに関係について悩むこともなかったんです。

その年も大晦日に伺って、年越しそばやおせちも振る舞ってもらい、至れり尽くせりという感じでした。

でも、元日の夜に義母が『初詣には行かないの？』と聞いてきて。私も夫も、毎年行くようなタイプではないので不思議だったのですが、どうやら娘が七五三の年だから、一年の最初に神さまに挨拶しておきなさいと。

『そういうもんなのかな？』と思いつつ、とくに予定もないので翌日義両親と5人で行くことにしたんです。ただ、てっきり近くの神社で済ませるものと思っていたら、義母が車で40分くらいの有名な神社に行こうと。

夫には『すごく混むんじゃない？』とは伝えたのですが、その神社は夫の七五三もやったところだからと、私が口を挟める感じじゃなかったんですよね」

寺社に対する思い入れはさまざまで、「初詣は絶対にココ」と強いこだわりをもつ人もいる。義母にもそうした思いがあったのかもしれないが、「正月、幼い子連れに有名な神社を勧める」というのは思慮に欠ける行動だったようで……。

「案の定、周辺は大渋滞で、駐車場に並ぶ列は一向に動きません。結局、途中で夫だけ車に残し、私と娘と義両親とで先に降りて……。ただ参道も人で埋め尽くされていたので、1時間近く行列に並びました。寒いし気まずいし、娘の体調も心配だし。

なのに義母は『御利益で身体も丈夫になるわよ』とどこか能天気ですし、義父は『七五三もここでやるといい』と。なんだかどっと疲れてしまいました。

その後、わが家に戻ってから娘は熱を出し、年明け早々保育園をお休み。原因が初詣かはわかりませんけど、もちろん七五三は別のところでやりましたよ」

初売りや初詣など、正月の道路は普段からは想像もできないような混雑に見舞われることがある。馴染みのある場所に行く場合であっても、事前に周辺の混雑状況などを調べておくとよさそうだ。

なおこうした事態を避けるため、寺社によっては駅から無料の臨時シャトルバスを運行していることもある。「とりあえず車で」と出かける前に、代替手段がないか検討しておこう。

「ウチの方は積もらないでしょ」と妻は楽観的だが…

冬期に車で帰省する際、もっとも恐ろしいのが「想定外の大雪」かもしれない。とくに雪があまり降らない地域間で移動する場合、雪道に対する十分な備えがなく、「移動先で足止めを喰らう」といった事態にもなりかねない。

東海地方に暮らす山崎さん（仮名・40代男性）は、10年ほど前に妻の実家がある京都に帰る際、冷や汗をかく経験をした。

「ちょうどその年、京都で大雪が降ってね。よりによって正月に、ですよ。タイヤは一応、スタッドレスを履いていましたが、かなり古くなっていて、正直かなり心許ない状態でした。

行きの段階で結構な雪が降りはじめて、妻の実家に近づくにつれて激しくなって。タイヤも不安だし、私は何度も『ヤバい、動けなくなるかも』『引き返さない？』と提案したんですよ。

ところが妻は、『えぇ、もう少しじゃん』『ウチの方は積もらないでしょ』と楽観的で。子どもたちも『ジジババに会う！』とすっかりその気でした。仕方なく、恐る恐る先へ進むことにしたんです」

雪はますます酷くなり予定外の連泊

しかし、進むにつれて雪はますます酷くなり、路面は白く染まっていく。どうにか到着はできた山崎さん一家だったが、その後も想定外の事態は続く。

「雪は一向に止まず、翌朝には外出もできないほど積もっていました。1泊して夕方に帰る予定でしたが、その日は車を動かせず、そのままもう1泊させてもらうことにしたんです。

義父母はよくしてくれましたが、予定外の連泊で気を遣うし、雪で外にも出かけられないし。何より『明日帰れなかったら仕事始めに間に合わない』と気が気じゃなかったですね。

結局、その翌日の昼に出発はできましたが、案の定道路はかなり混んでいて。家に着いたのは夜中でした。次の日の仕事始めはもうグッタリでしたね」



家族の意向も大事だが、しかし同時にドライバーは乗員の命を預かる存在でもある。目の前の状況から「限界」を判断しなければ、大事な家族を危険に晒すことにもなりかねない。

なおスタッドレスタイヤは、「タイヤとしての寿命」よりも「雪道性能の寿命」の方が先にやってくる。タイヤの溝が残っていても、3年、4年と経つうちにゴムは経年劣化で硬くなり、氷雪路面を噛む力が落ちていく。いざというときに危険な目に遭わないよう、早め早めの交換を心がけたい。

義実家での宴会で妻は酔っ払いの送迎係に

正月に義実家に帰省した際、親戚付き合いに頭を悩ませる人は少なくない。とくに大人数を集めた宴会などがあると、令和のいまなお「雑務はすべて嫁に」と、無償労働を強いてくる家もあるようだ。

埼玉県で2歳の子を育てる佐々木さん（仮名・30代女性）は、そうした義実家への不満が積み重なり、ついに義実家との絶縁を宣言したという。

「義実家はとにかく宴会好きで、正月には親戚だけでなく、地元で懇意にしている人たちまで呼んで昼から大騒ぎするんです。男性陣は当然のように座って飲むだけ。結婚してから、私は配膳の手伝いのほかに、送迎係のように扱われていました。お酒が飲めないので、それを都合よく使われていた形ですね。

行きはまだいいとして、皆が酔っ払った帰りが地獄でした。車内は酒臭くなるし、息子を産む前は面識もないおじさんから『子どもはまだか？ ちゃんとしてるのか？』とか。道端に捨てて帰りたかったですよ。

ただ、ここ数年はコロナ禍もあって、帰省せずに済んでいたんです。でも、子供が生まれてから、『そろそろ顔を出しておきたい』と夫に懇願されて。

仕方なく、帰省の条件として『子どもの世話があるから絶対に送迎はしない』『こき使われたらすぐに帰る』と夫に約束させ、義実家にも伝えるよう言っておきました」

妻を「無料タクシー」扱いして“離婚案件”に発展

しかし当日、その約束はあっけなく破られる。

「宴会が始まって少しすると、義母が当たり前のように『お客さんが駅に着いたみたいだから迎えに行ってきて』と言い出したんです。

私が『いや、息子がいるので……』と断ろうとすると、すでにほろ酔いの夫が『いいよいいよ、子どもは俺が見てるから』と安請け合いして。怒りで震えましたが、その場で喧嘩するわけにもいかず、仕方なく客を迎えに行きました。

そして戻ってきたら……。夫は酔っ払って話し込んでいて、放置された息子は部屋の隅にあるストーブの近くに。その瞬間、私のなかで何かがプツンと切れました。息子を抱きかかえ、そのまま荷物をまとめて、自分の運転で自宅へ帰りました」

ところが、事態はそれだけで終わらなかった。翌日も実家に残った夫から、彼女をさらに失望させるメッセージが届く。

「夫からLINEが来て、『母さんが、夜に送れなくなったせいで客に申し訳が立たなくなった、みんなに謝ってくれって』と。もう、サーッと血が冷めていきました。もうどうにでもなれと、夫には『実家に帰ります』とだけ送り、以降の連絡はすべてスルーです。

結局、夫は三が日の終わりにうちの実家まで来ました。一応反省はしているようで、必死に謝ってはきましたが、何が悪いのか本当にわかっているのかな、という感じで。

ただ子どものこともあるし、『今後は帰省するなら一人で』という条件で関係は続けることにしました。もちろん、約束を破られ、そのうえ私に非があるかのように言ってきたことは、一生忘れないですけどね」

車があることで、周囲は「誰かが運転すればいい」と安易に考えてしまう。それが周りに味方のいない立場の人間であれば、いっそうつけ込まれやすくなるだろう。本来なら夫が防波堤になるべき案件だが、その役割が放棄されてしまえば、妻は孤立無援のまま理不尽に耐えるしかなくなってしまう。

仕事から離れ、気の緩みがちな年末年始。どのような帰省手段を選ぶにせよ、事前の計画と、パートナーとの意見のすり合せを怠ってはいけない。

（鹿間 羊市）