『間諜X27』Collection ChristopheL via AFP

◆◆◆

「なんともいえんほど美しかった」

私がディートリッヒの名前を初めて耳にしたのは、五十数年前のことだ。教えてくれたのは、彼女より六歳若い私の祖母だった。ご多分に漏れず、祖母は「デートリッヒ」と呼んでいた。戦前の本郷座で『モロッコ』（一九三〇）を見たときの衝撃がよほど大きかったらしく、酒場の場面や砂漠の場面を繰り返し語った。締めくくりは決まっていた。「なんともいえんほど美しかった」といって、深い吐息をつくのだ。

マレーネ・ディートリッヒは一九〇一年、ベルリンに生まれた。軍人だった父はマレーネが十一歳のときに死んだ。母は再婚し、娘は芸の道を歩む。二十歳でマックス・ラインハルトの演劇学校に進み、翌年から映画に出はじめる。結婚は一九二四年。相手のルドルフ・シーバーとは一女をもうけたが、籍だけ残してすぐに別居した。夫はカトリックで、離婚ができない。

ブレイクしたのは、三十歳近くになってからだ。きっかけは、ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督と出会ったことだ。彼は七歳年長だった。身長は一六三センチしかなかった。ディートリッヒよりも五センチほど低い。が、彼は異能だった。ウィーンで生まれ、ニューヨークで這い上がり、三十歳で監督として一本立ちした。ドイツ初のトーキー『嘆きの天使』（一九三〇）を任された彼は、無名のディートリッヒを抜擢した。ギャンブルは当たった。ディートリッヒはエミール・ヤニングスの演じる教師を破滅させ、世界中の男たちを魅了した。

キスシーンで相手役の唇を本気でむさぼった

ただ、当時のディートリッヒは野暮だった。顔や胴回りがもっさりしていて、後年の凄みと頽廃をたたえた色気は感じられない。だれもが知っている「ディートリッヒ」像が作られたのは、フォン・スタンバーグに伴われてハリウッドへ転進し、パラマウントと契約を結んでからだ。彼女は、奥歯を抜いて頬の線をすっきりさせた。眉と付け睫毛で眼もとを整えた。スリーサイズは八八−六〇−八三に絞った。もともと声はよかったし、脚の美しさは抜群だった。生来の淫蕩な資質も、水を得た魚のように泳ぎはじめる。なにしろ、ここはハリウッドだ。野心も情欲も虚栄心も冒険心も人一倍強い男女が群れるバビロンだ。

ディートリッヒは、男が好きで男に好かれた。フォン・スタンバーグに対する敬愛の情は保っていたが、眼の前に現れる美男や奇才や怪物たちと触れ合わぬわけにはいかない。ゲイリー・クーパーもダグラス・フェアバンクス・ジュニアもモーリス・シュヴァリエも……少しあとではジャン・ギャバンも、こぞって彼女に溺れた。「色事の水に磨かれて」という表現は、彼女にぴったりだろう。キスシーンでも、ディートリッヒは相手役の唇を本気でむさぼった。

メイクアップ係は、撮り直しのたびに口紅を引き直さなければならなかった。一方で彼女は、素足を人体で最も醜い部分だと思い込んでいた。靴を履いている写真はあっても、つま先を露出させた写真は残っていない。ちょっといびつな羞恥心は、なかなかエロティックだ。

九十歳まで生きた魔女

フォン・スタンバーグとディートリッヒのアメリカでの協働作品は六本にのぼった。なかでも美貌とオーラが輝くのは、『間諜X27』（一九三一）や『上海特急』（一九三二）の彼女だろう。ただ、興行成績は上がらなかった。アメリカの大衆が、彼女の異質性を味わい切れなかったのだ。名手エルンスト・ルビッチ監督と組んだ『天使』（一九三七）の評価がアメリカで低いのも、その一例だろう。断っておくが、これは陰翳に満ちた、優雅で魔術的な佳篇だ。

以後は、駆け足で記す。ディートリッヒはヒトラーによるVIP待遇を拒み、米国籍を取得した。第二次大戦中は前線で歌って米軍兵士を励まし、反ナチ活動に挺身した。有名な逸話だが、この一事をもってディートリッヒを「反戦のヒロイン」と決めつけるのは浅慮にすぎるだろう。むしろ私は「快楽を知る者は正義や権力に飢えない」という格言を思い出す。あれほど快楽的な人生を歩んだ彼女が、偏狭で抑圧的なファシズムに与(くみ)するなど、私にはまったく想像できない。政治好きだったことは事実にせよ、ディートリッヒは五十代になっても、ユル・ブリンナーやフランク・シナトラ、さらにはジョン・F・ケネディといった男たちと浮き名を流しつづけるのだ。そのあでやかさと迫力は、『情婦』（一九五七）や『黒い罠』（一九五八）に生きている。ディートリッヒは、美女というより魔女だ。魔女は九十歳まで生きた。

【マレーネ・ディートリッヒ出演DVD ベスト3】



上海特急（1932）

監督＝ジョセフ・V・スタンバーグ。共演＝クライヴ・ブルック、ワーナー・オーランド、アンナ・メイ・ウォン。

内戦中の中国で、北京から上海に向かう特急列車が舞台。ディートリッヒが演じるのは高級娼婦リリー。ブルックはかつて彼女の恋人だった英国軍将校で、いまなお未練の炎を消すことができないでいる。そこに叛乱軍の指導者がからみ、止められた列車はいつ発車できるかわからなくなる。アカデミー撮影賞に輝いたリー・ガームズのキャメラに注目。



天使（1937）

監督＝エルンスト・ルビッチ。共演＝ハーバート・マーシャル、メルヴィン・ダグラス、エドワード・E・ホートン。

ディートリッヒをめぐる三角関係がたわいないといって切り捨てる向きもあるが、それはあまりにも皮相な見方ではないか。ルビッチにしては軽く流している部分もないではないが、青二才がひとりとして出てこない彼の世界は健在だし、扉を開け閉めするたびに容姿が変わって見えるディートリッヒの妖しさは他に類を見ない。マーシャルやダグラスの伊達男ぶりも楽しい。



情婦（1957）

監督＝ビリー・ワイルダー。共演＝タイロン・パワー、チャールズ・ロートン、エルザ・ランチェスター。

ディートリッヒ五十六歳の作品。女神というより演技派として評価されるべきだが、その妖しさはやはり眼を奪う。原作はアガサ・クリスティの『検察側の証人』。舞台はロンドン。話は法廷サスペンス。引き技を使うディートリッヒの役は、殺人事件の容疑者パワー（完成した映画への出演はこれが最後になった）の妻。ワイルダーの語りと、弁護士ロートンの好演に注目だ。

