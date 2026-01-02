〈奥歯を抜いて顔をほっそりさせ……男が好きで男に好かれた魔女、マレーネ・ディートリッヒ（1901〜1992）ってどんな人？【お正月に観たい伝説の映画スター】〉から続く

傑作が目白押しの六〇年代前半

若尾文子はブルゴーニュのワインだ。それも、時期によって産地の村や畑が異なって見える不思議なブルゴーニュ。デビュー直後は、メルキュレやジヴリ。しばらく経つとヴォルネイやポマール。さらに変化するとクロ・ド・ヴージョやリシュブール。その合間に、エシェゾーが覗いたり、シャルム・シャンベルタンが香ったりする。入ってこない地区といえば、シャブリとボジョレーぐらいか。いや、ボジョレーでも、モルゴンやフルーリーあたりなら少しは……。

いいかえれば、若尾文子は飲み飽きない。飽きないどころか、中毒性が強い。同じ村のワインでも、畑がちがうだけで、顔や香りがずいぶん変わる。年が異なるだけで、気配や体質がまるっきり別物になる。可憐になったり、酸がきれいに出たり、濃厚さを滲ませたり、赤い果実の味がしたり、陰翳を帯びたり、タバコや落葉の香りを漂わせたり、妖艶に底光りしたり。となると、同じ村の同じ畑の同じ年のボトルでも、何本かまとめて買いたくなる。毎日とはいわぬにせよ、毎月、もしくは隔週で飲んで、微妙な差異を楽しめるからだ。少なくとも私は、若尾文子が出ている映画を、そんな感じで見てきた。

とくに繰り返して見るのは、一九六〇年代前半の作品群だ。六一年には、『女は二度生まれる』や『妻は告白する』があった。六二年には『雁の寺』や『爛(ただれ)』。そのあとも『越前竹人形』（一九六三）、『「女の小箱」より・夫が見た』（一九六四）、『清作の妻』（一九六五）と傑作が目白押しだ。この時期、彼女は五年間で四十二本の映画に出演し、数少ない例外を除いて観客の官能を直撃しつづけた。驚くべき速度と密度だ。質量ともに充実している。

ずぶ濡れの姿で愛人に復縁を迫る

それにひきかえ、『祇園囃子』（一九五三）の若尾文子は、二十歳とは思えないほど幼い。花街半玉という役柄のせいもあるだろうが、印象はチェリーやラズベリーだ。タンニンはもとより、芳醇さもあまり出ていない。監督の溝口健二も、このときはまだ彼女を放し飼いにしていたらしい。ところが三年後、当の溝口が本領を発揮する。『赤線地帯』（一九五六）できびしく鞭打たれたせいか、若尾はようやく熟成の兆しを見せはじめる。

けれども、ギアが完全に切り替わったわけではない。小津安二郎や市川崑や吉村公三郎らと出会っても、あどけなさや野暮ったさは、アクのように残りつづける。常識中の常識とはいえ、ここではやはり、増村保造と川島雄三の名を挙げたい。若尾を変えたのはこのふたりだ。

増村保造と若尾が組んだ映画は二十本を超えるが、『妻は告白する』はその第二作にあたる。ご承知のとおり、この映画の最大のヤマ場は、黒い着物に身を包んだ若尾がずぶ濡れの姿で若い愛人（川口浩）の会社を訪れ、復縁を迫るシーンだ。泥まみれの白足袋も気にかけず、若尾は「一年に一度でいい。ね、お願い。ね、ね、二年に一度でも、三年に一度でも」と川口に哀願する。くぐもった声と苦しげな呼吸。顎から首筋にかけての美しい線。そこにまとわりつく濡れ髪。思い詰めたように据わった眼。

恋着と絶望が交互に噴出し、やがて前者が後者に敗北していくプロセスを、若尾は艶めかしさと凄みを共存させて演じ切る。艶めかしいのは、肌がしっとりと湿りを帯び、柔らかそうな身体が曲線的に動き、声がと(・)り(・)も(・)ち(・)のように糸を引くからだ。凄みを感じさせるのは、絶望と虚無の淵に追い込まれても、めそめそしたり、怨みがましい態度を見せたりしないからだ。

男に膝を屈しないヒロイン

哀願しようと、脅迫しようと、若尾が演じるヒロインは男に膝を屈しない。純情を極めて狂気と紙一重の場所に陥ろうとも、このヒロインにはどこかあっさりとした部分がある。あきらめがよいというべきか、思い切りがよいというべきか、身体を張って修羅場で戦いつづけながら、ころっと死んでしまう呆気なさも備わっている。

これが、六〇年代の若尾文子を隈取る通奏低音だ。同じ年に川島雄三が監督した『女は二度生まれる』ではもう少し軽快な味と弾力性が加わるが、声と身体は水銀状なのに気質がドライ、という特性に変化はない。『夫が見た』や『清作の妻』といった増村作品になると、この傾向はさらに加速される。どちらの映画も、美しくて艶めかしく、どこかいびつで恐ろしい。若尾文子は官能の凶器だ。彼女ほど「映画と肌の合う」女優はめったにいない。

【若尾文子出演DVD ベスト3】



妻は告白する（1961）

監督＝増村保造。共演＝川口浩、小沢栄太郎、馬渕晴子。

増村・若尾コンビの最高傑作と呼ばれるのは、ラストに向けてのうねるような盛り上がりが尋常ならざるものだったからだ。それにしても、三十歳を目前にした若尾の活躍は超人的だった。五九年が十一本、六〇年が九本、六一年が十一本で六二年が十本。粒ぞろいだが、この映画も凄い。法の枠や道徳の枠などを一気に乗り越える若尾の存在力が、見る者に息を呑ませる。



女は二度生まれる（1961）

監督＝川島雄三。共演＝山村聡、フランキー堺、山茶花究。

若尾は川島監督の映画に三本出ているが、これまた名作。冒頭の三分間で場所も時代もさらりと示すあたりは、川島の真骨頂か。若尾が演じる芸者小えんは男たちを渡り歩く。実業家、鮨屋の板前、旋盤工。最大のダイナモは若尾の肉体だ。たおやかでいながら心細げな曲線。艶っぽい笑い声と芯の強そうな泣き声。そんな肉体を通して、戦後日本の空気が描き出される。



清作の妻（1965）

監督＝増村保造。共演＝田村高廣、殿山泰司、成田三樹夫。

あふれる情感。捨身の怖さと快楽の深さ。一歩まちがえれば煩わしさの極みとなりそうな女を、若尾が説得力豊かに演じる。映画の始まりは日露戦争前夜。呉服屋の隠居の囲われ者だった彼女は、故郷で村八分にあうが、好青年の田村に出会う。ふたりは愛欲に溺れ、村人は白い眼を向ける。話はいよいよこじれる。田村の引いた芝居も印象的だが、若尾の覚悟が桁外れだ。

『スターは楽し 映画で会いたい80人』（電子書籍）

イーストウッドから森繁、マリリン・モンローまで、古今東西の映画スター80人の知られざるエピソードやプロフィールが楽しめる一冊。

