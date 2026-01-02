箱根駅伝は、今年で102回目を迎える。この11年間は原晋監督が率いる青山学院大が8度の総合優勝を遂げており、青学大の“天下”。ただ今年は、早稲田大と中央大といった伝統校が復活の予徴を見せ、勢力図が変化しているという。そこで、早大競走部駅伝監督の花田勝彦さんと、中央大陸上競技部駅伝監督の藤原正和さんに、「打倒青学」の秘策を訊いた（司会・構成＝生島淳）。

【画像】「山の名探偵」こと工藤慎作（早大3年）

◆◆◆

「花の2区」

藤原 山上りの区間距離が長かった時は、（勝敗に占める）5区の比重が高い時期もありましたが、箱根に関しては2区こそエースが走るべき区間だと思います。

花田 私の場合、2区は一度しか走っていませんが、何度か走らないと記録が出せない難しい区間だと思います。もう一度走っていれば効率的なコース取りも出来て、あと30秒くらいは縮められたかと思いますが、ラスト3キロの自動車専用道路に入ってからがきつい。特にラスト800メートルは登ったままでの襷渡しになるので、気持ちの面でも余裕を持っておかないと失速してしまいますね。



早大・花田監督（右）と中大・藤原監督 ©文藝春秋

――藤原監督は、今回の2区はハイレベルになると予想されていますね。

藤原 エリートランナーの目安として、この区間で「65分台」を出せるかどうかが一つの目安になります。前回は3人の選手が65分台を出しましたが、今回は5人くらいは65分台を出してくるんじゃないでしょうか。

――中央の溜池一太（4年）、早稲田の山口智規（4年）、そしてマラソン日本学生記録を持つ黒田朝日（青学大・4年）、そして留学生ランナーも65分台を出してきそうですね。

藤原 学生時代に2区を走り、65分台を出して、社会人になって世界に挑戦していく流れが出来ると陸上界全体としても盛り上がっていくんじゃないでしょうか。

花田 65分どころか、64分台に突入するくらい、学生長距離界のレベルが上がっています。早稲田も乗り遅れないようにしないと。

――藤原監督は2区に溜池選手を起用すると明言されています。

藤原 4年間で競技力も、人間性も成長した選手なので、自信をもって2区に送り込みます。

――早稲田は前回2区を走った山口選手が有力でしょうか。

花田 もし、本当に優勝を狙うとしたら、山口をどこに持って行くかということも含め、考えていかなければいけません。

鍵を握る選手は？

――箱根ではエースには必ず結果を出してもらわなければなりませんが、エース以外に優勝を狙う意味で鍵を握る選手を挙げていただけますか。

藤原 前回、3区で区間賞を獲得した本間颯（はやて、3年）に注目していただければと思います。全日本では1区で起用しましたが、最低限の仕事しか出来ていない感じでしたから、箱根ではエースの気概を持って欲しい。大学スポーツは4年生が重要と言われますが、その4年生を3年生がどれだけ支えられるかが大事なので、本間にはもう一段上の踏ん張りを期待しています。

――本間君って、取材で話を聞くとユニークで面白いんですよね。「インパクトのある走りをお見せします！」と宣言して、前回の箱根で区間賞を取ったかと思うと、今年の出雲駅伝では凡走する。好不調の波が激しいというか……。

藤原 お調子者なんです（笑）。本間だけではなく、私は3年生全体が「お調子者世代」と思っていて、良い時はみんないいけれど、ダメな時はみんなで落ちてしまう。そんな彼らが4年生を支えて欲しいです。早稲田は5区に「山の名探偵」がいるので、計算が立ちますね。

花田 二度、山上りを経験している工藤慎作（3年）がいるのは安心材料です。4区までに先頭、あるいは先頭が見える位置で工藤に襷を渡したいところです。

藤原 中央としては、4区終了時点で早稲田に対して1分以上の差はつけたいところですが、青学大もマークしなければなりませんし、今回の箱根駅伝は本当に激戦になるでしょうね。

