なぜナポレオンは「負け戦」のロシアへ向かった？“万能感”の副作用

ナポレオンの過信

「ヨーロッパはよろよろの老婆」

ナポレオン・ボナパルト（1769〜1821年）は、フランスの軍人であり、第一帝政の皇帝（ナポレオン1世）。イタリア半島の西に位置するフランス領コルシカ島で、地方貴族の家に生まれる。パリの陸軍士官学校を卒業後、軍人としての道を歩み始める。1789年にフランス革命が勃発すると、混乱のなかで昇進や失脚をくり返しながらも、王党派の鎮圧やイタリア遠征で戦功を上げ、次第に頭角を現していく。イギリスを中心とする対フランス大同盟が結成されると、クーデターを起こして第一統領となり実権を掌握。外国との戦争で次々と勝利を収める一方、内政面では法整備や産業振興などの政策を推進し、これらの功績により皇帝に即位する。その後も戦争を続け、ヨーロッパ大陸の大部分を勢力下に置くが、イギリスには敗北を喫する。このためイギリスの弱体化を狙って「大陸封鎖令」を発令するが、それに従わなかったロシアへの1812年の遠征で大敗。この敗北を契機に対フランス同盟軍が結成され、フランスへの進軍を許した結果、ナポレオン1世は1814年に退位を余儀なくされる。退位後、地中海のエルバ島に流されたが、再びパリに戻り皇帝に復位。しかし、イギリスとプロイセン（現在のドイツ）の連合軍にワーテルローの戦いで敗北（「百日天下」）し、その後は大西洋の孤島セントヘレナ島に流される。ここで激動の人生を終えることとなる。

傀儡政権を揺るがすイベリア半島の激震

ナポレオンは、兄ジョゼフをスペイン王に据え、自らの一族によるヨーロッパ支配をさらに広げようとしました。しかし、その計画は、すぐに暗礁に乗り上げます。

スペインでは民衆の抵抗が激化し、スペイン独立戦争が勃発。フランス軍はゲリラ戦に手を焼き、鎮圧は予想以上に困難をきわめました。

経済の命脈を巡る「大陸封鎖」の亀裂

このような不安定な状況にもかかわらず、ナポレオンはさらに東へと戦線を拡大しようとします。標的は、ロシアでした。

ナポレオンがロシアを攻めようとした最大の理由は、「大陸封鎖令」にロシアが従わなかったことです。この大陸封鎖令は、ヨーロッパ諸国に対してイギリスとの貿易を禁止させ、イギリス経済を締め上げる戦略でした。

ところが、すでに産業革命を成功させていたイギリスは、海上貿易によって繁栄を維持。一方で、農業中心だったロシアにとっては、イギリスとの貿易は経済的な生命線でもあり、禁輸に応じることは現実的ではなかったのです。

破滅の序曲：禁断の「二正面作戦」へ

このロシアの「裏切り」に対して、ナポレオンは軍事行動を決断します。すでにスペインで戦争を継続していたフランスにとって、これは東西二正面作戦という非常に危険な選択でした。

【解説】手段が目的化する「戦略の暴走」

大陸封鎖令は、当初イギリスを弱らせるための「手段」でした。しかし、ナポレオンはその維持自体に固執し、パートナーであるロシアの経済的生存権（＝顧客や取引先の利益）を無視しました。

ビジネスでも、一度決めた戦略やルールを守ることが目的化し、「そもそも何のためにやっているのか？」という大局観を見失うことがあります。市場環境（ロシアの事情）が変わっているのに、過去の成功体験から方針転換（ピボット）できない硬直さは、組織を破滅に導きます。

敗北を招く「戦力の分散」

スペインという「解決していない問題（出血）」を抱えたまま、ロシアという「巨大な新規プロジェクト」に手を出す――。これは経営資源の観点から見て、最も避けるべき「戦力の逐次投入・分散」です。

ビジネスにおいて、既存事業のトラブル（スペインでのゲリラ戦）を放置したまま、無理な拡大路線（ロシア遠征）に走るのは自殺行為です。「選択と集中」を誤り、二兎を追う者が一兎も得られない状況を、自ら作り出してしまったのです。

「損切り」できないリーダーの心理

スペイン戦線での泥沼化は、明らかな「サンクコスト（埋没費用）」でした。しかし、ナポレオンはそこでの失敗を認めて撤退する決断ができず、さらに大きな戦果で帳消しにしようとロシアへ向かいます。

勇気ある撤退（損切り）よりも、破滅的な賭けを選んでしまう。この心理的罠は、優秀なリーダーほど陥りやすい「万能感の副作用」と言えるでしょう。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。