猪狩蒼弥（KEY TO LIT）「ハートフルな気持ちになりました」1月2日（金）よる10時55分放送「世界の絵日記ッズ」
テレ東では2026年1月2日（金）よる10時55分より「世界の絵日記ッズ 〜コレ、何を描いてるんですか?〜」を放送します。
日本人なら誰しも人生で一度は描いたことがある「絵日記」そんな日本人に馴染みのある絵日記を、“世界各国の子どもたちに書いてもらったら…そこにはどんな驚きの日常が描かれているのか!?”現地で暮らす子ども目線で、日本人がまだ知らない“世界の今”をのぞき見します。インド、タイ、インドネシアの子どもたちの絵日記を深堀り！集まった絵日記の総数は300枚超！その中から番組が厳選した絵日記を片手に、現地の子どもたちの元に、答え合わせの旅へ！インドの屋台メシを爆食する子ども、ゾウを操るタイの子ども、365日海で暮らす海上民族の子どもなど、各国の個性豊かな子どもたちが続々登場！絵日記を描いてもらったからこそ見えた日本人が知らない驚きの日常が明らかに！
スタジオでは、日本とフランスの二拠点生活を送る俳優・杏をはじめ、過去にバックパッカー経験もある若槻千夏、海外旅行大好きアイドル・猪狩蒼弥（KEY TO LIT）といった海外事情に詳しい3人が、世界の子どもたちが送るリアルな日常を見届けます。絶賛子育て中の杏＆若槻も、思わず親目線で、現地の子どもたちの生活に興味津々！！さらに、杏が小学生の頃に描いていた㊙絵日記も大公開！世界の床屋さんで子どもを散髪させる!? 杏ならではの子育て事情もテレビ初告白！一枚の絵日記がつなぐ、世界の子どもたちの物語にご期待ください！■インドの腹ぺこキッズ3人組が屋台メシを爆食い！インド流の散髪に俳優・杏も衝撃！？
ニューデリーの子どもたちに絵日記を描いてもらったら…
≪通学路は…まるでアトラクション！？≫≪ランチは…みんなでシェアが当たり前！？≫≪放課後は…凧揚げバトル！？≫
≪叶えたい夢は…屋台メシ爆食い！？≫≪宿題は…ママが代行！？≫≪散髪は…痛すぎて涙！？≫など驚きの日常連発！
■365日海の上で暮らす！インドネシアの海上民族が送る㊙ライフとは！？
海上民族の子どもたちに絵日記を描いてもらったら…
≪流行ってる遊びは…アイス棒めんこ！？≫≪有名人は…海中歩くオジさん！？≫≪家は…自慢のDIYハウス！？≫
≪休日は…絶景無人島でバカンス！？≫≪おやつは…ママが焼く絶品スイーツ！？≫など新発見が続々！
■タイ全土から200頭のゾウが集まる！ゾウ使い村の子どもも参加する一大イベントに密着！
ゾウ使い村の子どもたちに絵日記を描いてもらったら…
≪放課後は…ゾウの生配信！？≫≪自慢のスポットは…UFOみたいなオブジェ！？≫≪僕の名前は…ジャパン！？≫
≪楽しみなイベントは…ゾウの海！？≫≪11歳の少年の特技は…ゾウのお散歩！？≫など驚きの情報連発！
≪出演者コメント≫
■杏
世界中の子どもたちの気持ちが詰まった日常が垣間見えたのが、とても興味深くて楽しかったです。国によって、色使いや筆のタッチが全然違うのも、面白かったです。絵日記を描いてもらったからこそ巡り会えた、言語を超えた物語を見ることができましたね。次はフィンランドや、アフリカなど、別の国の子どもの絵日記を見てみたいです！私も「5年日記」を今書いているんですが、改めて絵日記って良いなと思いました。
■若槻千夏
新鮮な切り口でした。テレビ的とか頭にない子どもの純粋無垢な絵日記が、ロケに繋がっていて、観ているこっちもワクワクしました！この夢叶えたい！とか、ここ行ってるんだ！とか子どもの本当の日常が見れました。私も子どもに絵日記、描かせたいなと思いましたね。全てのVTRがワクワクしたので、ぜひお正月ご覧ください！
■猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
絵日記って、夏休みの最終局面で追い詰められて描くイメージだったんですけど、ちゃんと描いたら、こんなステキなんだなと思いました。ただ野面でインタビューするんじゃなくて、子どもたちが絵に感情を落とし込んでくれているのが、すごくハートフルな気持ちになりましたね。僕も絵日記描こうと思います！…いや、やっぱりハードル高いので、まずは日記で（笑）
≪スタッフコメント≫
■番組プロデューサー・金子優（テレビ東京 制作局）
日本人にとって馴染みのある絵日記ですが、世界の子どもたちに描いてもらったら何を描いてくれるのだろう…。海外特番は様々ありますが、子ども目線はとても新鮮でした。我々も初見で何を描いてくれてるんだろう？という疑問から入り、終始ワクワクしてこの番組に向き合いました。今後いろんな国の子どもたちに絵日記を描いてみてほしいと思いました。ぜひご覧ください。
≪番組概要≫
【タイトル】「世界の絵日記ッズ 〜コレ、何を描いてるんですか?〜」
【放送日時】2026年1月2日（金）よる10時55分〜24時45分
【放送局】テレビ東京 ほか
【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
【出演者】杏、若槻千夏、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
【ナレーター】屋良有作、倉野麻里（テレビ東京アナウンサー）
【コピーライト】Ⓒテレビ東京
≪番組概要≫
