¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£²Æü¸áÁ°£¸»þ¡¢¹æË¤¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤àÀÄ³ØÂç¡¢Á´ÆüËÜ¤òÀ©¤·¤¿¶ðÂç¡¢½Ð±À¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¡¢ÁáÂç¤È¤¤¤¦¡Ö£µ¶¯¡×¤ò¼´¤Ëº®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Á°²ó¡¢½Ð¤À¤·¤«¤éÆÈÁö¤·¤¿ÃæÂç¤ÎµÈµï½Ù¶³¡Ê¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤ò´Þ¤á¤¿£±¶è¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£
¾ëÀ¾Âç¡ÖÂ¾¹»¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡µÈµï¤ÏÁ°²ó¡¢¤±¤óÀ©¤·¹ç¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤ò¿¬ÌÜ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¡££²°Ì¤Ë£±Ê¬£³£²ÉÃ¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£µ¶èÅÓÃæ¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£¹Æü¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤ÏÊä·ç¤Ë²ó¤ê¡¢Â¾¹»¤Î»Ø´ø´±¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ëÀ¾Âç¤Î¶ûÉôÀÅÆó´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡ÊµÈµï¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤âÂ¾¹»¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¸«±Û¤·¡¢Èà¤ò£·¶è¤ËÃÖ¤¤¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¤Î£±¶èÅêÆþ¤ò¤Ë¤é¤à¤Ê¤É¡¢Í½ÁÛ¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï¹Ó´¬
¡¡Å¸³«¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤Ãæ¡¢ÀÄ³ØÂç¤ÏÁ°¡¹²ó£¹°Ì¤Î¹Ó´¬Êþßæ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò¿ø¤¨¤¿¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¥¹¥í¡¼¤ÊÅ¸³«¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¿®Íê¤·¡¢ÀèÆ¬¤«¤é£³£°ÉÃ°ÊÆâ¤ÎÃæ·Ñ¤òÁÛÄê¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¶ðÂôÂç¤Ï¼çÎÏ£µ¿Í¡ÖÊä·ç¡×
¡¡¼ÂÎÏ¼Ô¤òÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¶ðÂç¤È¹ñ³Ø±¡Âç¤À¡£¶ðÂç¤Ï¾®»³æÆÌé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó£±¶è£²°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëµ¢»³ÐÒÂç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼çÎÏ£µ¿Í¤¬Êä·ç¤Ë¹µ¤¨¤ë¡£¹ñ³Ø±¡Âç¤ÏÁ°²ó£¶¶è¤Î²Å¿ô½ãÊ¿¡ÊÆ±¡Ë¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¼Ô¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê¤ë¤¤¡Ë¡ÊÆ±¡Ë¤òÊä·ç¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅ¸³«¤òÆÉ¤ó¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ºÓÇÛ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæÂç¤ÎÆ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊµÈµï¤Ï¡ËÅöÁ³£±¶è¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢£·¶è¤âÆ¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È±ìËë¤òÄ¥¤ë¡£¤¿¤ÀÁ°²ó¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤ÆÂ¾¹»¤Î¥Þ¡¼¥¯¤â¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¡ÊµÈµï£±¶è¤Ç¡ËÁ°²ó¤Û¤ÉÆ¨¤²¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡ÁáÂç¤ÏµÈÁÒ¥Ê¥ä¥ÖÄ¾´õ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£±¶è¤Î´ÖÀ¥ÅÄ½ãÊ¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¤òÊä·ç¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å°Ì¿Ê½Ð¤ä¥·¡¼¥É¸¢³ÎÊÝ¤ØÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¡¢¥¨¡¼¥¹µé¤òÇÛ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¡£ÅìÍÎÂç¤Î¾¾°æ³¤ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ïºë¶Ì¡¦ºë¶Ì±É¹â»þÂå¤ËÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ£±¶è£²°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¶è´Ö¾Þ¤òÁÀ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë£±¶è¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Í½Áª²ñÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±û³Ø±¡Âç¤Î¶áÅÄÍÛÏ©¡Ê¤³¤ó¤À¤Ò¤í¡Ë¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¦¤Þ¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡£Åì³¤Âç¤ÎÊ¼Æ£¥¸¥å¥À¡ÊÆ±¡Ë¤ÏÁ°¡¹²ó¤Î£±¶è£µ°Ì¤Ë¤âËþÂ´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£