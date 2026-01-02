12月26日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの外崎修汰選手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの終盤にケガをした右手首の状態、秋季キャンプで掲げた課題について訊いた。

――9月21日の楽天戦（23回戦）で、右手首にデッドボールを受けて骨折をされてしまいましたが、その後の状態はいかがですか？

外崎「今はギプスも取れてリハビリ中です」

――まだ万全の段階ではなく、回復途上ということですか？

外崎「そうですね。レントゲンを撮ってみて、まだ骨がくっついていないですし、過度な運動は避けてくださいとは言われています」

――今は手首に負担がかからない状態でトレーニングをされているのでしょうか？

外崎「そうですね。捻る動作がダメので、捻る動作じゃない系はやっています」

――細かい動きには注意をしながらトレーニングをされているのでしょうか？

外崎「そうですね」

――秋季キャンプはどういうテーマを掲げて臨まれていますか？

外崎「今はバッティングはできないのですが、守備は捕ることはできるので、外野も内野も練習をしていますね。外野もまだまだ感覚的なものが戻ってきていない部分もあるので、たくさん量を受けている感じです」

――来シーズンの目標や、数字的にこだわっていきたいと考える部分はありますか？

外崎「もっと打率を上げないといけないなと思います」

――今シーズンは115試合に出場して.234でした。来シーズンは確実性を高めて、チャンスに強いところも見せていくということでしょうか？

外崎「そうですね」

――来年は34歳のシーズンとなりますが、自分の身体への向き合いかたもしっかりと考えながらのシーズンになりますか？

外崎「身体というよりも、結果を出したいですね」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー