¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û£±¶èÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÅþÃå¡¡ÅöÆüÊÑ¹¹¤Çµ¯ÍÑ¤ÎÁª¼ê¤Î»Ñ¤â¡¡£¸»þ¹æË¤
¡þÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö±ýÏ© ¡¡¡Ê£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®ÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¥¹¥¿¡¼¥È¡Á¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®°²¥Î¸Ð¥´¡¼¥ë¡á£µ¶è´Ö£±£°£·¡¦£µ¥¥í¡Ë
¡¡£±£°£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÅÁÅý¤Î·ÑÁö¤Î¹æË¤¤¬Ç÷¤ê¡¢±ýÏ©¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡Ê¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£±¶è¤ÎÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÎÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¤ËÂ³¡¹¤È½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¡££±¶è¤òÁö¤ëÁª¼ê¤Ï¸áÁ°£²»þ¡Á£³»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£Êä·çÅÐÏ¿¤Ç¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌëÌÀ¤±Á°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë´ÑµÒ¤Î»Ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±ýÏ©ÉüÏ©¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤Î£±»þ´Ö£±£°Ê¬Á°¡Ê¸áÁ°£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤ËÅöÆüÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£µ¨½éÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡ÊºòÇ¯£±£°·î¡Ë¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤¬²÷¾¡¤·¡¢Æ±£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡ÊÆ±£±£±·î¡Ë¤Ï¶ðÂç¤¬´°¾¡¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÆ±£±·î¡Ë¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Ç°µ¾¡¡£Ä¾¶á¤Î£³Âç±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿£³¹»¤È¡¢ÅÐÏ¿Áª¼ê¾å°Ì£±£°¿Í¤Î£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ£²£·Ê¬Âæ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò»ý¤ÄÃæÂç¤¬¡Ö£´¶¯¡×¤È¤·¤ÆÂè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£
¡¡º£µ¨Àä¹¥Ä´¤Î¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è¶è´Ö¾Þ¸õÊä¤Ç¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¤òÍÊ¤¹¤ëÁáÂç¤â¹¥¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢£´¶¯¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¡¢Áª¼êÁØ¤¬Çö¤¤¡£±ØÅÁ¹ª¼Ô¤ÎÁÏ²ÁÂç¤ÈÄëµþÂç¡¢¡Ö»³¤Î¿À¸õÊä¡×¤ÎºØÆ£¾Ìé¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¤¤¤ë¾ëÀ¾Âç¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£Âç²ñ¤âÂç¼êÄ®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âç¼êÄ®¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£