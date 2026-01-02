ABCテレビでは、阪神タイガースが果たした2025年シーズンのプロ野球セ・リーグ優勝を記念し、特別番組「正月から虎バン ハワイ優勝旅行スペシャル」を2026年1月2日(金)午後11時30分から放送する。

チームを熱狂的な優勝へと導いた選手たち。その激闘を称え、常夏の楽園・ハワイで過ごす束の間のオフに密着！優勝に導いた藤川球児監督をはじめ、2025年シーズンも大活躍した佐藤輝明選手や森下翔太選手、近本光司選手など豪華メンバーが出演する。

つかの間の休息を楽しむ選手のリラックスした素顔や、今だからこそ語れる優勝秘話、そしてファンへの感謝のメッセージなど、普段の試合では見ることができない貴重な映像満載！

他にも、2025年の名場面はもちろん、期待のドラフト１位・立石正広選手の企画もお届け！

©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ

＜ハワイ優勝旅行に参加した選手のコメント＞

■大山悠輔選手

（リーグ優勝を記念したハワイ旅行には）自分一人では来られなかったと思います。シーズン中も本当に多くの方に支えられました。改めて感謝を伝えていきたいです。

■近本光司選手

リーグ優勝は決して自分一人の力ではありませんし、チームだけの功績でもありません。関わってくださったすべての方々に感謝しています。

©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ

■放送概要

「正月から虎バン ハワイ優勝旅行スペシャル」

放送日時：１月２日(金) 午後11時30分～深夜0時30分 （関西ローカル）

＜再放送＞

１月４日（日）昼12時～昼12時55分（関西ローカル）

HP： https://www.asahi.co.jp/tigers/

HP(虎バン主義。)： https://www.asahi.co.jp/toraban/