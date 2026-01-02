「気付いたら孤立している人」の特徴・ワースト1とは？

最近、誰かと話した記憶はありますか？

SNSの通知はくる。

推しの情報を確認したり、推しているチームの試合結果に一喜一憂する。

だが、それ以外の会話がない。

あなたも、そう感じたことはありませんか？

「気付いたら孤立している人」の特徴

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、孤独にならない方法について、こう書いてある。

スポーツファンは時間だけじゃなく、感情エネルギーも使う。

試合観戦はプレーオフなどの特別なときだけにして、負けが込んでいるときはニュースを読まない。ほかのことに時間をかけたって、チームのファンでいることはできる。

「孤立しがちな人」の特徴として挙げられるのが、感情の拠りどころを、ひとつの対象に固定してしまうことだと彼らは言う。

自分以外の誰かに夢中になることは悪ではない。

だが、何事も行き過ぎると、自分の人生を手放すことに繋がる。

「距離を置く」ということも、ひとつの愛し方なのだ。

