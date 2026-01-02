「気付いたら孤立している人」の特徴・ワースト1
「気付いたら孤立している人」の特徴・ワースト1とは？
スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
最近、誰かと話した記憶はありますか？
SNSの通知はくる。
推しの情報を確認したり、推しているチームの試合結果に一喜一憂する。
だが、それ以外の会話がない。
あなたも、そう感じたことはありませんか？
「気付いたら孤立している人」の特徴
グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、孤独にならない方法について、こう書いてある。
スポーツファンは時間だけじゃなく、感情エネルギーも使う。
試合観戦はプレーオフなどの特別なときだけにして、負けが込んでいるときはニュースを読まない。ほかのことに時間をかけたって、チームのファンでいることはできる。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
「孤立しがちな人」の特徴として挙げられるのが、感情の拠りどころを、ひとつの対象に固定してしまうことだと彼らは言う。
自分以外の誰かに夢中になることは悪ではない。
だが、何事も行き過ぎると、自分の人生を手放すことに繋がる。
「距離を置く」ということも、ひとつの愛し方なのだ。
（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）