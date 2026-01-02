エミレーツ航空の招待で成田空港にある専用ラウンジを利用したところ、非常に快適だった。ところが、驚くのはまだ早かった。帰国時に利用したドバイ空港のラウンジは、想像を超えるさらにスペシャルな空間だったのだ。何がどう違うのか、写真付きで解説する。（航空ジャーナリスト 北島幸司）

エミレーツ航空の成田と

ドバイのラウンジを体験してみたら…

日本で唯一のエミレーツ航空専用ラウンジが、成田国際空港の第2ターミナルにある。敷地面積936平方メートル、174席を備えた広さ。2015年のオープン以来、その豪華な内装が注目を集めてきた。

ドバイへ向かうエアバスA380機のファーストクラス14席、ビジネスクラス74席、計88人のためだけに許されたエリアだが、かなりの余裕を持たせた席数からも、このラウンジがいかに特別な空間かが分かる。

内装は、光沢のある木目と大理石、アースカラーを基調としたエレガントなデザイン。イタリア製レザーシートは、何とも快適な座り心地だ。

ブッフェ台は実に国際色豊か。天ぷらや握り寿司といった日本らしいメニューに加え、サラダやフルーツプレート、カレーなど和食と洋食のバランスがいい。アラビア料理のアペタイザーやデザートも特徴的だ。イスラム教徒（ムスリム）に配慮し、ハラールの調理方法や食材を用いたメニューもある。ドリンクは日本酒やモエ・エ・シャンドン（シャンパン）など一通りそろっている。

1日1便のフライトのために、出発前の4時間限定で営業する航空ラウンジは、日本でもここだけ。長旅の前にリフレッシュできるよう、シャワーが完備されているのも嬉しい。堪能した後、機内に乗り込みドバイへ飛び立った。

ところが、驚くのはまだ早かった。帰国時に利用したドバイ空港のエミレーツラウンジは、さらに想像を超えるスペシャルな空間だったのだ。

