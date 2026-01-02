お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が1日に放送された「笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦」（後9・15）に出演。ゲスト出演した人気女優のコメントを絶賛した。

番組も終盤を迎え、「波に乗ってるブレイク芸人」として東軍「エバース」「ニューヨーク」、西軍「バッテリィズ」「紅しょうが」の4組がネタを披露した。

ネタ後、コメントを求められたゲストの女優・吉田羊は「みなさん本当におもしろかったです」と切り出し、それぞれのネタに対して感想を伝えた。M−1でも披露したネタだったエバースには「車に限りなく近い人間っていうのが、この世にいるんだなっていうのを知りました」と伝えた。

納税をテーマにした漫才を披露したバッテリィズには「納税に関する真っすぐな疑問を代弁してくださって、本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。下ネタを交えた漫才だったニューヨークには「“案の定”の使い方、こんな使い方があるんだって」と違う視点に注目したことを述べた。

そして、紅しょうがのネタには「ちょこちょこリアルストーリーが盛り込まれてるような気がしたので、これからのネタがとても楽しみです」とした。吉田の審査員顔負けのコメントに、浜田は「あなた…素晴らしいですね」と絶賛した。