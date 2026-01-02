¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡RENAŽ¤°Ëß·À±²ÖŽ¤°²ß·ÎµÀ¿¤â¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¡Ö¹Ä¼£¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×
à¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À£Ò£É£Ú£É£Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¤Î°ìÀï¤Ë¤â¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î£Ò£Å£Î£Á¤¬¶¯Îõ¤Ê±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤É¤á¤ò»É¤»¤º¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¡¢£²£Ò£±Ê¬£µ£¸ÉÃ¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤òÀïÁ°¤«¤é¡Ö£Ò£Å£Î£Á¤Î»î¹ç¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÆþ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÅö¤Æ¤Æ¡Ä¡£¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç»Å»ö´°Î»¤À¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡Ö²¶¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ì¤À¤±¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹ç´Ö¤Ë¥»¥³¥ó¥É¤Ë¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢£²£Ò¤Ë¤¹¤°¤¤¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¡£ºÇ¹â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤À¤è¡×¤È»×¤ï¤º¼«µÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¡¢ÀÄÌÚ¤Ï°Ëß·¤Î°ìÊýÅª¤Ê»î¹çÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬£±£Ò½øÈ×¤ËÊ¤¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤ò¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤»¤¤¡Ê°Ëß·¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÏÂÇ·â¤â¿²µ»¤âº£¤Î£Ò£Å£Î£Á¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤êÍî¤Á¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Ëß·¤¬²óÉü¤·¤Æ°Ê¹ß¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø½÷»Ò·ÚÎÌµé¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ÆàÅ¨¤Ê¤·á¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿°Ëß·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤»¤¤¤ò¸«¤Æ¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡Ø¤Ä¤±Æþ¤ë¥¹¥¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£»î¹ç±¿¤Ó¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÎã¤¨¤Ðº£²ó¤â»î¹ç¸å¤Ë¥¦¥½µã¤¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢£Ò£Å£Î£Á¤Î¤³¤È¤òÆÍ¤Êü¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤µ¡£¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤³¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£²¶¤È±üÅÄ·¼²ð¤µ¤ó¤ò¸«½¬¤¨¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏ·³²¤ò¤Û¤È¤Ð¤·¤é¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¼«¤é¤Ë¤â³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡Öº£²ó¤Î£Ò£Å£Î£Á¤ò¸«¤Æà¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢á¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºç¸¶¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢²¶¤â¤â¤Ã¤ÈàÅ¨Á°Æ¨Ë´á¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È£´£²ºÐ¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»Àï¤ò£²»î¹ç¹Ô¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¼«Ê¬¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÀÄÌÚ¤Ï¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ë¤ï¤º¤«£²£µÉÃÏÓ½½»ú¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿°²ß·ÎµÀ¿¤ò¡Ö°²ß·¤µ¤ó¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡Ø¿²µ»¤ÏÈ¿Â§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤µ¡¢°²ß·¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ì¤ò¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¹Ä¼£¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ë¤Ê¤É¿·Ç¯Áá¡¹àÀä¸ýÄ´á¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö¹Ä¼£¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â½Ð¤Æ¤¿¤Ê¡£¥µ¥È¥·¡Ê¡¦¥½¥¦¥¶¡Ë¤¬²¶¤ß¤¿¤¤¤ÊÉé¤±Êý¤ò¤·¤¿¤·¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£²ó¤¬¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê²þ½¤¹©»öÁ°ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç£Ò£É£Ú£É£Î¤â£±£°¼þÇ¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢²¶¤È¹Ä¼£¤¬ÃÏÇûÎî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤À¡£
¡¡¤½¤í¤½¤í¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤Îº£Ç¯¤ÎÅ¸Ë¾¤ËÏÃ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Î²¶¤Ï¡¢Åö³º¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê£Ï£Î£Å¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆóÅÙ¤È´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ò¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°ìµ¤¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤âÃæÅè¾¡É§¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤Ï·ã¸º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤Þ¤µ¤Ë¿È¤«¤é½Ð¤¿¥µ¥Ó¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤«¤Ê¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¥·¥ç¥ó¥Ü¥ê¤·¤ÆÄÌÏÃ¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£