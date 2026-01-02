ノア１日の日本武道館大会で、ＯＺＡＷＡ（２９）がＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）に敗れ、ベルト奪取はならなかった。

ＯＺＡＷＡは昨年９月に左足のリスフラン靱帯損傷で欠場期間に突入。同１２月に戦列復帰し、この日の大会で最高峰王座に挑んだ。

自身が属する「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のメンバー介入により数的優位を築いたものの、ドラゴン・ベインによって排除されると純粋な１対１に。王者必殺のＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ（変型ダイビングボディープレス）をヒザで迎撃したＯＺＡＷＡは、ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ式のファイヤーバードスプラッシュ、ビッグベン・エッジ（変型ブルーサンダー）と怒涛の猛攻で勝負に出た。

しかし、必殺のＲｅａｌ Ｒｅｂｅｌ（変型フェニックススプラッシュ）を回避されてしまい、打撃戦から劣勢に追い込まれる。強烈なラリアートで吹き飛ばされ、旋回式のスプラッシュマウンテンからＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥを決められ力尽きた。

昨年の日本武道館大会では清宮海斗を撃破し、デビューから２年４か月という史上最短記録でＧＨＣ王座を奪取。同戦が２０２５年度プロレス大賞でベストバウトも受賞した。

ちょうど１年後の元日決戦で王座返り咲きを狙ったが、あと１歩及ばなかった。ＯＺＡＷＡは左足の傷跡を見せながら「ああ痛え！ 血だらけ！ 傷開いているしさ（※注・開いていない）。見て、ピクリともしないでしょ（※注・足の指を動かしながら）。クソっ、ケガさえしていなければな…ケガさえしていなければ！ 汚いぞ、稲村！ 会見で俺にケガを負わせたこと、一生忘れないからな」と敗戦の弁を述べていた。