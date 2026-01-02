¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û16ºÐ¡¦À¶¿å¤µ¤é ÁÀ¤¦¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎºÇÇ¯¾¯¶â¥á¥À¥ë¡ª¡¡ÀèÇÚ¡¦Ê¿ÌîÊâÌ´¤Ï¡ÖÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¤Îà¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ä¡¼á¤À¡£¤Þ¤ººÇ½é¤Î£²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡Ê£È£Ð¡Ë¤Ç£²£µÇ¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÀ¶¿å¤µ¤é¡Ê£±£¶¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤À¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤¬Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¡£½êÂ°Àè¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÃË»Ò£È£Ð¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê£²£·¡Ë¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢É½¾´Âæ¤Î¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×ÇÕ¤Ë½é»²Àï¤·¤¿ºòµ¨¤ÏÂè£²Àï¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡£°ìÌö¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¼ã¤¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎàÌ´á¤ÏàÌÜÉ¸á¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¡¡ºòµ¨¤Ï¡ÖÉ½¾´Âæ¤Ë£±²ó¾è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡ÖÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï¹â¤µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é´ðÁÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¥¹¥¡¼¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¹â¤µ¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃíÌÜÅÙ¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇØÉé¤¦¤â¤Î¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°¤¸¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡À¶¿å¡¡³Î¤«¤Ë¾¯¤·¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ÎÊ¬´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏËÜÈÖ¤Ë¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·è¾¡¤À¤Ã¤¿¤é£²ËÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï£³ËÜ³ê¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç½Ð¤¿Âç²ñ¤Ç£²²ó¤È¤â¤³¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££±ËÜÌÜ¤Ë¤³¤±¤Æ¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë£²ËÜÌÜ¤Ï½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²ËÜ¤È¤â¤³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£È£Ð³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦Ê¿ÌîÊâÌ´¤È¤ÏÆ±¤¸½êÂ°Àè¡£Åö½é¤Ï¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë±óÀ¬¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¡¡ºÇ½é¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÍ¥¤·¤¤¤·¡¢ÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤·¡¢ÊâÌ´¤¯¤ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¹â¤µ¤¬¶¯¤ß¤È¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÊâÌ´¤¯¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÂ¾¤Î¿Í¤È¤Ï¹â¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¤½¤³¤ò¤¹¤´¤¤Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ì¤°¤é¤¤Ä·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤ÏºÇÂç£´¡£ºòµ¨¤Èº£µ¨¤Î£×ÇÕ¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¤Ç¡¢£±·îÃæ½Ü¤ËÂåÉ½Áª¼ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤Áè¤¤¤¬Â³¤¯¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÆüËÜ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤À¡£
¡¡À¶¿å¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¤´ÈÓ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤Âç¹¥¤¤Ç¡¢Á´Éô¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡£¤ª¤¹¤·¤â¥é¡¼¥á¥ó¤â¾Æ¤Æù¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î£³¤Ä¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤·¤ß¤º¡¦¤µ¤é¡¡£²£°£°£¹Ç¯£±£±·î£±£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç£´ºÐ¤«¤é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤ë¡£¾®³Ø£µÇ¯»þ¤Î£²£±Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½éÀ©ÇÆ¤·¡¢ÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥×¥í»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤«¤é£×ÇÕ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¡¢Âè£²Àï¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡££²£µÇ¯£²·î¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Æ±Ç¯£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤ÏÊÔ¤ßÊª¤Ç¡¢Ä¹µ÷Î¥¥Õ¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Î»þ´Ö¤ò³èÍÑ¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¤ò¼«ºî¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤ò¸Ø¤ë¡£