選手は何を食べている？ 合宿に密着した動画を公開

正月の風物詩、箱根駅伝の3連覇を目指す青山学院大。その陸上部を“食”の面から支えているのが、2025年8月にパートナー契約を結んだ「株式会社村上農園」だ。昨夏の合宿にも密着し、強さの秘密ともいえる練習や食事風景を同社のYouTubeチャンネルで公開。反響の大きさに、驚きの言葉が漏れた。

同社は陸上部に看板商品「ブロッコリースーパースプラウト」を提供しており、寮に常備されている。この商品にどんな栄養素が含まれており、アスリートはどう口にすべきなのか。自社YouTubeで紹介を始めて驚かされたのは、青学大陸上部の“拡散力”だ。

YouTube「村上農園チャンネル」に、陸上部に密着した動画を公開したのは昨年10月のこと。これが部の公式アプリやSNSで拡散されると、わずか3日で3万再生を超えた。「気になってちょこちょこ見ていたら、すぐにバーッと再生数が伸び始めた。影響力がすごいなと思って……。本当にあっという間だったんです」と、同社広報マーケティング室・室長代理の松井真実子さんは驚きを口にする。

撮影は文字通り、夏合宿のある1日に密着。早朝5時から午後3時まで、約10時間カメラを回し続けた。黒田朝日主将（4年）や原晋監督も登場し、速くなることと食との関係を語っている。「泣く泣く7分にした」というほど、思いの詰まった動画だ。このチャンネルではこれまでレシピなどを紹介しており、このような密着動画は初めて。「青学大にはファンも多いですし、本当にありがたい限り」と感謝する。

もちろん、これほど熱意を込めて展開するのは、提供している「ブロッコリースーパースプラウト」の良さを広めたいからだ。豊富に含まれる「スルフォラファン」という成分は高い抗酸化作用が知られており、運動後のリカバリーに効果を発揮するという研究結果がある。一般の認知度も高めるべく、青学大陸上部の発信力に今後も期待している。

「青学大陸上部のアカウントでも、選手たちがこんな風に食べているという紹介をしてもらえれば……。普段の姿を、ファンの皆さんにも見ていただきたいです」

社内でも「面白いことを始めたな」と注目を集めており「選手たちが食べてくれているのが、社員のモチベーションにもなる。各地の生産センターのパート従業員まで、みんな喜んでくれている」と変化を実感している。

箱根駅伝では、3連覇の期待がかかる。「お正月に箱根駅伝を見る社員はとても多いと思います。頑張れ！という気持ちで見られるでしょうね」。チームもスポンサー企業も、特別な気持ちで1月2日の号砲を迎える。



