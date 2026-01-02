その髪型、老け見えかも！？【40・50代】カットで即・若見え♡「ウルフレイヤー」

大人女性にとって、髪型選びで避けたいのが老けた印象に見えること。さりげないボリュームで、流行の軽さを取り入れる「ウルフレイヤー」なら、わざとらしさを回避しながら、その希望を叶えられるかも。注目すべきは、毛先をスッキリさせてウルフに寄せる方法。得られるメリットと合わせるカラーによる違いも、まとめてお届けします。

顔の印象までスッキリ

あご下のラインでたっぷりレイヤーを投入すると、肩を越えるミディアムレングスが、実際の長さより軽く見えて爽やかに印象チェンジ。スタイリストの@kitadani_koujiroさんのこだわりポイントは、「少し高めのクビレで丸顔の方もスッキリと」見えるようにカットしたところ。毛先を外ハネにすると、視線を散らすことができるため、輪郭が目立って見えにくくなります。

重みをキープするならカラーで引き算

毛先をウルフに寄せながらも、レイヤー位置を低く設定した、やや重みのあるアレンジ。冬らしい落ち着きがある一方、ダークトーンでカラーリングすると、重々しく見える心配があります。そこで、目を向けたいのが、ラベンダーカラー。ブラウンに配合すれば、地毛のようなナチュラルさとともに、シルエットに合う軽やかな透明感を演出できそうです。

たっぷりレイヤーで空気を味方に

全体にたっぷりレイヤーを入れると、エアリーに膨らみ、細い髪でもボリュームがあるように見せられます。細毛に悩む筆者も、ワンレングスからボブレイヤーへ変えたときのふんわり感には、感動したのを覚えています。横幅を出すことで、若さを連想させる豊かなシルエットが完成。

小顔見えと立体感を両立

思い切ってボリュームを落としたウルフレイヤーは、ストレートタッチで凛々しく仕上げるのが素敵。キュッと引き締まったシルエットは、顔を小さく見せてくれそう。ベージュ系カラーにオリーブ色を配合することで、地毛に多い赤みも抑えられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S