迷惑！毎朝、コンビニの「ごみ箱とトイレだけ」を使いに来る人に「おかしくないですか？」と店員が注意した結果【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。 コンビニで毎朝家庭ゴミを捨てトイレを私物化する非常識な客。店員が「どういうつもりですか？」と聞いてみた結果は――。

コンビニの設備だけを目当てに来店するのは如何なものか。投稿を寄せた40代の男性（サービス・販売・外食／年収500万円）は、

「毎度話に出ますが水道代、電気代、紙代、人件費等のコスト面を考えて欲しい」

と訴える。数年前には、買い物をせずに「毎朝、家庭ごみの買い物袋1つを捨てていき、トイレを使っていく」人もいたそうで、うんざりしているようだ。（文：國伊レン）

「どういうつもりですか？」と声をかけると…

「毎朝の事なので流石に常識的におかしいだろ」と感じていた男性は、ある日その人を呼び止めて

「あなたのしている事はおかしくないですか？どういうつもりですか？」

と声をかけた。するとその日からパッタリ来なくなったそうだ。今でも「お店には一切来てません（笑）」と明かす。バツが悪くて買い物もできなくなってしまったのだろう。

コンビニの設備だけを使いに来る人に憤る人は他にもいる。コンビニでパートとして働く60代の女性は、こう苦言を呈した。

「コンビニに関わらず、店舗がお客様にトイレを提供するのは、サービスです。まず、そこの認識が無いですよね。そして、サービスが当たり前と考える方の割合が多いです」

あくまで、コンビニのトイレは「借りる」ものだ。好き勝手に使わず「綺麗に借りる、は基本」だと説く女性。また、来店する際には「チロルチョコ一つでも買っていただきたい」と語った。店側へ配慮しているかは人によってかなり差があるようで

「（トイレ使用時に）大体お声かけ頂ける方は、買い物をされるか、お礼を言われます。粗雑に使われる方は、何もありません。プラス汚される事が、多いです」

と、マナーが悪い人はトイレも雑に使っているようだ。女性は「エピソードならそれこそ売るほどです」と苦労をにじませた。

※この記事は2025年3月7日に配信した記事の再配信です。

