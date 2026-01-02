timelesz菊池風磨、イヤイヤ期映像公開「超わがままだった」
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、きょう2日放送の日本テレビ系『はじめてのおつかい 新春おめでとうがいっぱい 3時間スペシャル』（後6：00〜後9：00）に出演する。
【番組カット】頑張れ！はじめてのおつかいに挑戦する杉山愛の子どもたち
放送36年目に突入した同番組では、令和の時代になっても変わらない、子どもたちのまっすぐな想いと、それを見守る人々の温かさを届ける。今回は、北海道から高知まで、全国の選りすぐりの笑って泣ける大冒険を放送する。
今回は、所ジョージ・森口博子がＭＣを務め、菊池、タイムマシーン3号、藤本美貴、吉岡里帆（五十音順）がゲスト出演。スタジオでは、おつかいに行く子どもたちと同じ年頃の菊池の秘蔵映像を公開する。自身も「超ワガママだった」という風磨少年の知られざるエピソードを紹介する。
元テニスプレイヤー・現テニス女子日本代表監督の杉山愛氏の愛娘が、母の監督としてのラストイヤーを応援するパーティーのためのおつかいに出かける。6年前におつかい経験済みの兄が、不安でいっぱいの妹を励ます。
また、2歳の女の子が、記録的豪雨の被害を受けた鮭川村の仮設住宅に住む大好きなおじいちゃんに元気を届けるため、一面の雪景色の中をおつかいにでかける。1人で歩いてさびしくならないように、と父が用意した“仕掛け”も見どころとなる。
「ぼくに任せとけ！」とヒーローのように強気な3歳の男の子は、家を出た瞬間、1人でおつかいに行く現実を悟って、早々に帰宅。行くべきか、行かざるべきか、葛藤がはじまる。
ほかにも、大人気シリーズ「あれから〇年」では、大人になった少女と母の親子の絆にスタジオが歓喜に包まれる。
また、吉岡のはじめてのおつかい事情も告白。おじいちゃんの強烈なひと言で忘れられない思い出になったそう。自身のおつかいを鮮明に覚えているからこそ、頑張る子どもたちを、ずっと応援しながら見守る。
