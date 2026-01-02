【新春特番】岡田准一、20代以来となる富士山登山に挑戦 登山前にまさかのアクシデント「歓迎されていると思いましょう」【コメントあり】
テレビ朝日は2026年1月2日午後9時から新春大型特番『2026年 新春開運スペシャル 霊峰 富士山のすべて〜春夏秋冬 世界を魅了する絶景と謎〜』を放送する。ナビゲーターを岡田准一と蒔田彩珠が務める。
【場面カット】樹海に初潜入…カメラを構える岡田准一
古代から日本人が憧れ、畏敬の念をもって接してきた富士山。2023年に世界文化遺産登録10周年を迎えた富士山は、世界中から多くの観光客が訪れる日本を代表する観光地となり、今、この山は「日本人の憧れ」から「世界の憧れ」となった。
テレビ朝日は、24年秋から25年冬まで１年がかりで、ドローンによる空撮や、タイムラプスなどさまざまな手法で富士山の絶景を撮影。その絶景を生んだ地球の営みから、信仰、アート、恵みといった人と富士山の関係まで、かつてないスケールで徹底取材を敢行した。
日本人に愛され続け、日本の象徴であり続ける富士山の真の姿を岡田と蒔田がナビゲーターとして明らかにしていく。20代の頃にプライベートで一度だけ富士登山をしたことがあるという岡田。久しぶりに富士登山に挑戦する6日前、彼の姿は山梨県・北口本宮冨士浅間神社にあった。富士山の吉田ルートの0合目といわれる登山門があり、古来より登山者たちの出発点だった大切な場所。
この神社に伝わる伝説や、樹齢1000年以上のご神木を紹介している最中、急に天候が荒れだし、なんと岡田のすぐそばにあるご神木に雷が落ちる事態が…。この落雷は富士山の神様からの歓迎か、それとも拒絶なのか。岡田は「歓迎されていると思いましょう」と波乱の幕開けさえも前向きな気持ちで捉え、無事に登山を終えることを祈る。
入念な準備の後、いよいよ富士吉田ルートから登山をスタートさせます。小さな子どもやご来光を見てきたという下山客、山小屋を切り盛りする夫婦、アルバイトをする若者、滋賀県から訪れていた修行中の富士講など、富士山を愛する人たちとの触れ合いも必見。順調に山頂を目指すが、ここで岡田にアクシデントが？はたして岡田は、山頂で「こんな綺麗なものなかなかない」と声を詰まらせ語るご来光を眺めた時、「なぜ、日本人は富士山に魅せられるのか？」という答えを導き出せるのか。
一方、「富士山は昔からウキウキする存在」と語る蒔田は、《富士の水の恵み》や《富士山にまつわる芸術》など、私たちの身近にある富士山の魅力にアプローチする。まずは、富士山が生み出す自然の神秘に肉薄。富士山から14キロ離れた場所に位置するのが《白糸ノ滝》です。高さ20メートル、幅150メートルにも及ぶこちらの豊かな水源は、なんと富士山に降った雪や雨。14キロも離れたこの場所に、一体なぜこれほどの水が湧き出てくるのか。その謎にも迫る。ほかにも湧水が絶景を生み出す忍野八海、30キロも離れた柿田川が人々の暮らしを支える様子なども届ける。さらに、自然環境で現存するのは柿田川だけという《幻の水中花》である「ミシマバイカモ（三島梅花藻）」の神秘的な映像も。蒔田は「すごい綺麗！」と大感動となり、早速富士山の知られざる魅力の一つに出会う。
今回は、10万年の長い年月をかけ、なぜ富士山は今の奇跡的な美しい円すいの形となったのか？をCGを駆使して徹底解説。実は、東側と西側の二つの山頂が並び立つ時代が…!?また、富士山頂の神社で結婚式を挙げるカップルへの密着、写真家が15日間かけて富士山頂からのタイムラプスで星空撮影を行った奇跡の映像、《吉田ルート・須走ルート・御殿場ルート・富士宮ルート》と呼ばれる4つの山頂までの道のりの詳細など、多角的に富士山を解剖。さらに、全国の写真家たちによる春夏秋冬の富士山の絶景の数々もお届け。そんな《富士山の一瞬の美》を彩る番組オリジナルのテーマ曲は、『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』シリーズのメインテーマなどを手掛けた作曲家・沢田完氏が制作。季節によって移ろいゆく富士山の多彩な表情を特別な一曲とともに送る。
■岡田准一コメント
――ナビゲーターとして取材を行い、富士山頂へ行き、改めて完成した映像をご覧になっていかがでしたか？
富士山という日本の象徴のような山をスタッフのみなさんが総力取材して、『富士山のすべて』というタイトル通り、美しさを感じる映像が盛りだくさんとなっています。自分としても、富士登山を経験させていただけたのは、ちょっと生まれ変わったような感じもありますし、ここからまたスタートを切るんだなといういい経験をさせていただけた番組でもあったので、とても楽しかったです。
――今回、さまざまな準備をしてから迎えた富士登山でしたが、20代のときの富士登山と、今回の富士登山で感じた“違い”があれば教えてください。
ぜんぜん違う登山だったことは間違いないですね。信仰や、富士山という全貌を学びながら、探りながら登ることができたことが違いました。前回は本当に普通の登山だったので、それが今回は、歴史的にこんな信仰があったとか、歴史的な場所があったりとか、これがアートにつながっていたりということを知ることができてから、そして、それらを感じながら登れたことが、違う経験だったなと思います。
――一番印象に残っていることは何でしょうか？
みなさんに絶対に見ていただきたかったご来光を映像におさめることができたことでしょうか。ぜひ、お正月のめでたい時期に見てもらえたらうれしいなと思います。
――この特番を通じて視聴者のみなさんにどのような時間を過ごしてほしいと感じていますか？視聴者へのメッセージとともにお願いいたします。
いつもそこにある富士山を特別に感じてもらえる番組になっていると思います。2026年の初めにふさわしい、縁起のいい映像がたくさん撮れていると思いますので、ぜひその姿を、僕も生で見てきた感動を、一緒に分かち合えたらなと思っています。
【場面カット】樹海に初潜入…カメラを構える岡田准一
古代から日本人が憧れ、畏敬の念をもって接してきた富士山。2023年に世界文化遺産登録10周年を迎えた富士山は、世界中から多くの観光客が訪れる日本を代表する観光地となり、今、この山は「日本人の憧れ」から「世界の憧れ」となった。
日本人に愛され続け、日本の象徴であり続ける富士山の真の姿を岡田と蒔田がナビゲーターとして明らかにしていく。20代の頃にプライベートで一度だけ富士登山をしたことがあるという岡田。久しぶりに富士登山に挑戦する6日前、彼の姿は山梨県・北口本宮冨士浅間神社にあった。富士山の吉田ルートの0合目といわれる登山門があり、古来より登山者たちの出発点だった大切な場所。
この神社に伝わる伝説や、樹齢1000年以上のご神木を紹介している最中、急に天候が荒れだし、なんと岡田のすぐそばにあるご神木に雷が落ちる事態が…。この落雷は富士山の神様からの歓迎か、それとも拒絶なのか。岡田は「歓迎されていると思いましょう」と波乱の幕開けさえも前向きな気持ちで捉え、無事に登山を終えることを祈る。
入念な準備の後、いよいよ富士吉田ルートから登山をスタートさせます。小さな子どもやご来光を見てきたという下山客、山小屋を切り盛りする夫婦、アルバイトをする若者、滋賀県から訪れていた修行中の富士講など、富士山を愛する人たちとの触れ合いも必見。順調に山頂を目指すが、ここで岡田にアクシデントが？はたして岡田は、山頂で「こんな綺麗なものなかなかない」と声を詰まらせ語るご来光を眺めた時、「なぜ、日本人は富士山に魅せられるのか？」という答えを導き出せるのか。
一方、「富士山は昔からウキウキする存在」と語る蒔田は、《富士の水の恵み》や《富士山にまつわる芸術》など、私たちの身近にある富士山の魅力にアプローチする。まずは、富士山が生み出す自然の神秘に肉薄。富士山から14キロ離れた場所に位置するのが《白糸ノ滝》です。高さ20メートル、幅150メートルにも及ぶこちらの豊かな水源は、なんと富士山に降った雪や雨。14キロも離れたこの場所に、一体なぜこれほどの水が湧き出てくるのか。その謎にも迫る。ほかにも湧水が絶景を生み出す忍野八海、30キロも離れた柿田川が人々の暮らしを支える様子なども届ける。さらに、自然環境で現存するのは柿田川だけという《幻の水中花》である「ミシマバイカモ（三島梅花藻）」の神秘的な映像も。蒔田は「すごい綺麗！」と大感動となり、早速富士山の知られざる魅力の一つに出会う。
今回は、10万年の長い年月をかけ、なぜ富士山は今の奇跡的な美しい円すいの形となったのか？をCGを駆使して徹底解説。実は、東側と西側の二つの山頂が並び立つ時代が…!?また、富士山頂の神社で結婚式を挙げるカップルへの密着、写真家が15日間かけて富士山頂からのタイムラプスで星空撮影を行った奇跡の映像、《吉田ルート・須走ルート・御殿場ルート・富士宮ルート》と呼ばれる4つの山頂までの道のりの詳細など、多角的に富士山を解剖。さらに、全国の写真家たちによる春夏秋冬の富士山の絶景の数々もお届け。そんな《富士山の一瞬の美》を彩る番組オリジナルのテーマ曲は、『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』シリーズのメインテーマなどを手掛けた作曲家・沢田完氏が制作。季節によって移ろいゆく富士山の多彩な表情を特別な一曲とともに送る。
■岡田准一コメント
――ナビゲーターとして取材を行い、富士山頂へ行き、改めて完成した映像をご覧になっていかがでしたか？
富士山という日本の象徴のような山をスタッフのみなさんが総力取材して、『富士山のすべて』というタイトル通り、美しさを感じる映像が盛りだくさんとなっています。自分としても、富士登山を経験させていただけたのは、ちょっと生まれ変わったような感じもありますし、ここからまたスタートを切るんだなといういい経験をさせていただけた番組でもあったので、とても楽しかったです。
――今回、さまざまな準備をしてから迎えた富士登山でしたが、20代のときの富士登山と、今回の富士登山で感じた“違い”があれば教えてください。
ぜんぜん違う登山だったことは間違いないですね。信仰や、富士山という全貌を学びながら、探りながら登ることができたことが違いました。前回は本当に普通の登山だったので、それが今回は、歴史的にこんな信仰があったとか、歴史的な場所があったりとか、これがアートにつながっていたりということを知ることができてから、そして、それらを感じながら登れたことが、違う経験だったなと思います。
――一番印象に残っていることは何でしょうか？
みなさんに絶対に見ていただきたかったご来光を映像におさめることができたことでしょうか。ぜひ、お正月のめでたい時期に見てもらえたらうれしいなと思います。
――この特番を通じて視聴者のみなさんにどのような時間を過ごしてほしいと感じていますか？視聴者へのメッセージとともにお願いいたします。
いつもそこにある富士山を特別に感じてもらえる番組になっていると思います。2026年の初めにふさわしい、縁起のいい映像がたくさん撮れていると思いますので、ぜひその姿を、僕も生で見てきた感動を、一緒に分かち合えたらなと思っています。