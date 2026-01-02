杏、世界の子どもたちの絵日記に驚き 若槻千夏＆猪狩蒼弥も興味津々「新鮮な切り口」
俳優の杏、タレントの若槻千夏、KEY TO LITの猪狩蒼弥が、1月2日放送されるテレビ東京『世界の絵日記ッズ 〜コレ、何を描いてるんですか？〜』（後10：55）に出演する。日本人なら誰しも人生で一度は描いたことがある「絵日記」。そんな日本人になじみのある絵日記を、“世界各国の子どもたちに書いてもらったら…そこにはどんな驚きの日常が描かれているのか!?” 現地で暮らす子ども目線で、日本人がまだ知らない“世界の今”をのぞき見する。
【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT
インド、タイ、インドネシアの子どもたちの絵日記を深堀り。集まった300枚超の中から番組が厳選した絵日記を片手に、現地の子どもたちの元に、答え合わせの旅へ。インドの屋台メシを爆食する子ども、ゾウを操るタイの子ども、365日海で暮らす海上民族の子どもなど、各国の個性豊かな子どもたちが続々登場。絵日記を描いてもらったからこそ見えた日本人が知らない驚きの日常が明らかになる。
スタジオでは、日本とフランスの二拠点生活を送る杏をはじめ、過去にバックパッカー経験もある若槻、海外旅行大好きアイドル・猪狩といった海外事情に詳しい3人が、世界の子どもたちが送るリアルな日常を見届ける。絶賛子育て中の杏＆若槻も、思わず親目線で、現地の子どもたちの生活に興味津々。
さらに、杏が小学生の頃に描いていた絵日記も公開。世界の床屋さんで子どもを散髪させる（!?）杏ならではの子育て事情もテレビ初告白。一枚の絵日記がつなぐ、世界の子どもたちの物語に注目。
■出演者コメント
▼杏
世界中の子どもたちの気持ちが詰まった日常が垣間見えたのが、とても興味深くて楽しかったです。国によって、色使いや筆のタッチが全然違うのも、面白かったです。絵日記を描いてもらったからこそめぐりあえた、言語を超えた物語を見ることができましたね。次はフィンランドや、アフリカなど、別の国の子どもの絵日記を見てみたいです！私も「5年日記」を今書いているんですが、改めて絵日記って良いなと思いました
▼若槻千夏
新鮮な切り口でした。テレビ的とか頭にない子どもの純粋無垢な絵日記が、ロケに繋がっていて、観ているこっちもワクワクしました！この夢叶えたい！とか、ここ行ってるんだ！とか子どもの本当の日常が見れました。私も子どもに絵日記、描かせたいなと思いましたね。全てのVTRがワクワクしたので、ぜひお正月ご覧ください！
▼猪狩蒼弥（KEY TO LIT）
絵日記って、夏休みの最終局面で追い詰められて描くイメージだったんですけど、ちゃんと描いたら、こんなステキなんだなと思いました。ただ野面でインタビューするんじゃなくて、子どもたちが絵に感情を落とし込んでくれているのが、すごくハートフルな気持ちになりましたね。僕も絵日記描こうと思います！…いや、やっぱりハードル高いので、まずは日記で（笑）
■番組プロデューサー・金子優（テレビ東京 制作局）
日本人にとってなじみのある絵日記ですが、世界の子どもたちに描いてもらったら何を描いてくれるのだろう…。海外特番は様々ありますが、子ども目線はとても新鮮でした。我々も初見で何を描いてくれてるんだろう？という疑問から入り、終始ワクワクしてこの番組に向き合いました。今後いろんな国の子どもたちに絵日記を描いてみてほしいと思いました。ぜひご覧ください。
