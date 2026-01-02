藤川阪神、オフの補強は「抜かりない」新遊撃候補にユーティリティ内野手、右の救援、左右の先発候補、スーパールーキー、第3捕手まで…「ピンポイントにしっかり補強している」

就任2年目の藤川監督がシーズンでチームをどう率いていくか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

藤川阪神のオフの補強の的確さが話題を呼んでいる。



球団はオフに入って5人の助っ人と契約を締結。2025年シーズン途中から加入したラファエル・ドリスとは再契約。

右の救援が課題とされる中、異色の存在となりそうなのは変則スライダーが話題のダウリ・モレッタ。通常のスライダーとは逆方向に不規則に曲がるとあって、打者も攻略に苦労しそうだ。

さらに野手では前パイレーツの内野手キャム・ディベイニーも注目だ。マイナー通算85発、遊撃候補とも目され、土のグラウンドへの対応力が問われることになるが、「打てる遊撃」として台頭できるか。

また先発陣は右腕のカーソン・ラグズデール、左腕のイーストン・ルーカスを獲得。前ブルージェイズのルーカスは身長191センチの高身長から投げ下ろす150キロ超の速球と変化球のコンビネーションで、MLBでも25年シーズンに先発として3勝をマーク。先発左腕枠は大竹耕太郎が9勝を挙げたが、ほかの左腕は年間通してローテーションを守れず、補強ポイントの一つとされていた。

右腕のラグズデールは身長203センチと高身長から繰り出されるパワーピッチを持ち味とする。マイナーでは高い奪三振率を誇り、カーブ、スライダー、スプリット、シンカーなど多彩な変化球も武器に新たな「ミスターK」への大化けも期待される。