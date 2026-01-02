日本付近は冬型の気圧配置が続くため、きょうは日本海側を中心に雪となるでしょう。午後はさらに強い寒気が入るため、普段、雪が少ない太平洋側でも雪が降り、積もるおそれがあります。

あす朝までの24時間に予想される雪の量は、北陸の多いところで70センチ、西日本の日本海側で60センチの見込みです。

また、東北や北海道の気温はきのうより高く、札幌は平年並みの0℃の予想です。一方、西日本や東日本は気温が上がらず、寒くなります。東京や名古屋は8℃、福岡は5℃までしか上がらないでしょう。冷たい北よりの風も吹くため、体感は一層寒く感じられそうです。

週間予報です。あすは徐々に強い寒気は抜けていきますが、日本付近は冬型の気圧配置が続くでしょう。西日本や東日本の日本海側は夕方にかけて雪となり、北陸では雪が強まる時間もありそうです。Uターンラッシュとも重なるため、引き続き、大雪による交通障害に注意が必要です。

この先、太平洋側では晴れる日が多く、気温は平年並みで経過しそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：0℃ 釧路：0℃

青森 ：1℃ 盛岡：0℃

仙台 ：6℃ 新潟：2℃

長野 ：1℃ 金沢：4℃

名古屋：8℃ 東京：8℃

大阪 ：7℃ 岡山：7℃

広島 ：6℃ 松江：3℃

高知 ：8℃ 福岡：5℃

鹿児島：7℃ 那覇：17℃