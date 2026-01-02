まさかの大逆転負け…３連敗で敗退したアフリカの雄に前代未聞の事態！政府が代表チームの活動停止を発表、追放された元アーセナルのエースは批判「チームの問題は、僕個人の問題よりもはるかに深刻だ」【アフリカ選手権】
現地12月31日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第３節（F組）で、ガボン代表がコートジボワールと対戦。21分までに２点を先取したものの、終盤に逆転を許して２−３で敗れた。この結果、３連敗で最下位でのグループステージ敗退が決定している。
この不甲斐ない結果に、国民や識者から批判の声が上がるなか、ガボン政府が前代未聞の措置を下した。
英紙『The Guardian』など複数の海外メディアによれば、ガボン政府が、代表チームの活動停止、ティエリー・ムユマ監督らスタッフ全員の解雇、ピエール＝エメリク・オーバメヤンとブルーノ・エクエレ・マンガのチームからの追放を発表したという。
かつてアーセナルのエースとして活躍した36歳のFWオーバメヤンと、37歳のDFマンガは、ともにガボンの英雄だ。２人ともコートジボワール戦には出場せず、前者は太ももの負傷の治療のため、所属クラブのマルセイユに戻っていた。
オーバメヤンは自身のSNSで「チームの問題は、僕個人の問題よりもはるかに深刻だと思う」と綴り、苦言を呈した。
一昔前であれば、アフリカにおいて、代表チームへの政府の介入は珍しくなかったとはいえ、現代サッカーにおいては異例の事態と言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
