「高い授業料を払いました。０−６ですから」「ぬるま湯では競争にならない」秋田商の指揮官が口にした“現実”【選手権】
「高い授業料を払いました。０−６ですから」
東福岡（福岡県）に０−６と敗れた後の囲み会見で、秋田商（秋田県）の小林究監督が発した言葉がとても印象に残っている。
2025年12月31日に開催された第104回全国高校サッカー選手権２回戦で、秋田商は東福岡に終始押し込まれて持ち味をほとんど発揮できなかった。小林監督がまず悔やんだのは前半９分の被弾だった。
「東福岡さんの先制点（齊藤琉稀空の左足ボレー）が非常に素晴らしかった。あれで半歩ぐらい腰が引けた入りになりました」
繋ぎに拘らず、ある程度セーフティにボールを蹴って試合を進めようとしたが、結果的には「セカンドボールを相手に拾われて、ただ守備で走るだけの試合になった」（小林監督）。指揮官が痛感したのは、プレミアリーグ勢との差だ。
「試合運び、一人ひとりの上手さ、チームとしての完成度、どれも秋田県の県リーグでは味わえないものでした」
もちろん小林監督は０-２で前半を終えると、チームを立て直そうとした。勝負を諦めるなど到底考えていなかった。しかし──。
「ハーフタイムにネジを巻き直して、０−２の時間帯を少しでも伸ばしながら１点を取りに行きたかったですが、後半の立ち上がりに失点して、ここまで磨いてきた基盤が折れてしまった。そこからは自分たちを見失った状態で過ごしてしまって。修正できなかったのは指導者の責任です」
そんな小林監督は「全国大会を勝ち抜くにはもっとシビアにやらないと。ぬるま湯の秋田県内では良い競争にならない」と警鐘を鳴らした。
「今回学んだこと、感じたことを日常に落とし込んでもう１回ここに帰ってくるために何が必要かを、１、２年生はしっかりと考えないと。高い授業料を払いました。０−６ですから。次の年に生かしたいです」
ここから一番変えるべき点は何か。指揮官にそう尋ねると、以下のように返された。
「今日はボールを持った時に自信を持てなかった。ちょっとプレッシャーを感じると、すぐ後ろを向いてしまう。それで余計プレッシャーをかけられて、後ろで動かしても追われてしまう。もっとシビアな練習をして、ビビらずにボールを動かせるようにならないといけません。これは高校だけで解決できる問題ではなくて、小学校、中学校でも取り組まないと。秋田県全体で良い指導をしてレベルアップしないといけません」
突きつけられた現実にどう立ち向かうか。高い授業料を未来に繋げられるか。秋田商の奮起に期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
