新春恒例、元祖格付けバラエティ『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』に、天童よしみ、木村多江、田村淳、高橋光臣、Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、バッテリィズ、FRUITS ZIPPERらが初参戦。8つの楽器の合計額が番組史上最高額の100億円超えとなった「弦楽八重奏」チェックでは、なんと６チームが間違えるなど、今年も大波乱の展開となった。

一流芸能人たちがまず挑んだのは、お正月恒例のチェック「ワイン」。一流ホテルなら１本１００万円は下らない最高級ワインと、１本５０００円のワインを飲み比べた。

このチェックでは、「お酒は１０数年飲んでない」と話した郷ひろみ、「去年フランスでHey! Say! JUMPのデビュー年のヴィンテージを飲ませて頂いたので、そっち方向のものなら当てられると思う」と自信を見せた伊野尾慧、「ワインが好きでナパバレーとか行って色んなのを飲んでいる。自宅のワインセラー自慢のワインが沢山並んでいる」と語った田村淳、特製のドラゴングラスで試飲したＧＡＣＫＴら、７チームが正解。

格付け初参戦で、「１００万円のワインは注いで頂いた時の香り、ひとくち飲んだ時の香りが違う」と自信満々だった天童よしみだけが不正解で、「チーム天童恵美子」が普通芸能人に陥落した。

チェック２「殺陣」は、時代劇などの「殺陣で斬られる側の演技」を見極めるチェック。正解は時代殺陣歴３０年以上の一流殺陣集団で、４名で２万回以上は斬られたという斬られ役の超人。比べる不正解は、斬られた回数は４人で８００回程度という若手殺陣集団。

そして、この斬られ役を引き連れる悪の親玉を演じたのは、大河ドラマや多くの時代劇に出演している神保悟志。その悪の軍団をやっつける親分を演じたのは、水戸黄門の助さん役を初め数々の時代劇に出演している原田龍二。さらに女性お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなでがお姫様役として出演した。

このチェックでは、京都出身で「３歳から剣舞を習っていたので、これを間違える訳にはいかない」と話した倖田來未、「斬ったことは宝塚時代とか、『女ねずみ小僧』とかある」という大地真央ら６チームが正解。

「若い時に筋がいいからジャパンアクションクラブに入らないかとスカウトされたことがある」と明かした木村多江、FRUITS ZIPPERの２チームが不正解で、普通芸能人になった。

チェック３「弦楽八重奏」は、番組史上最高額、総額１０２億４千万円の世界的名器による奇跡の音色を聴き分けるチェック。８つの楽器の中でも最注目は１本としての番組史上最高額、２５億円のバイオリン「ストラディヴァリウス コーベット」。番組はこのバイオリンを借りるため３年がかりで交渉、今回が日本初公開となった。

このチェックでは、２０２３年お正月の弦楽六重奏チェックで不正解だった過去を持ち、「私は聴いた時に細胞が震えた方にします」と３年越しのリベンジに闘志を燃やした上沼恵美子と、「この問題は演奏のまとまりで正解を導こうとすると間違う」と警告していたＧＡＣＫＴの２人だけが正解。Ａ部屋でずっと一人だった上沼は、浜田とハイタッチして涙ぐみ、「こんな嬉しいことってないわ」と喜びを爆発させた。

「アーティスト人生２５年、ストリングスの方にも沢山演奏して貰ってきたので間違うわけがない」と自信満々だった倖田來未、今年デビュー１５周年で「相当な金額差じゃないですか、何か違いを感じそう」と語っていたKis-My-Ft2、「僕も２０年ヴィジュアル系バンドをやってるので」と話した田村淳ら、６チームらが不正解。一流芸能人は早くもＧＡＣＫＴ様だけになった。

チェック４「ミシュランシェフ」は、飲食店の格付けで世界的な評価と信頼を得る「ミシュランガイド」で８年連続一つ星評価のシェフが作ったビーフシチューとドリアを見極めるチェック。食べ比べたのは下町の老舗食堂の兄弟が作ったビーフシチューとドリア。そして今回もこれを選んだら人として恥ずかしい絶対アカンシェフとして登場したのは格付けマスター浜田雅功。料理素人ながら、これまで３６人もの一流芸能人の舌を欺いてきた浜田は、今回ビーフシチューは５日前から調理し煮込むなど気合い十分。「絶対アカン」の浜田シェフを選んだら２ランクダウン。このチェックはチーム全員で受け、各メンバーがビーフシチューかドリアのどちらかを食べた。

このチェックでは、「前回浜田さんが作ったチャーハン、めっちゃうまかったんですよ」と語った藤ヶ谷太輔がいる「チームKis-My-Ft2」、郷ひろみと倖田來未の「チームアニバーサリー」、「スイーツを作るのがプロ級で、現場にも個包装したマドレーヌを差し入れている」という高橋光臣がいる「チーム５０分間の恋人」、GACKTの「チーム81連勝」の４チームが正解。

「私は２７年『おしゃべりクッキング』をやらせて頂いた」と実績を語っていた上沼と天童よしみの「チーム天童恵美子」、「毎日ほぼ自炊でめちゃめちゃ料理します」と話した田村淳とバッテリィズの「チームよしもと」、昨年話題となったドラマで料理を作っていた竹内涼真と大地真央の「チームおコメの女＆再会」の３チームは不正解。FRUITS ZIPPERは絶対アカン浜田の料理を選び、２ランクダウン。浜田から「君らは今日からフルーツチャック」と命名されてしまった。

チェック５「オーケストラ」では、日本を代表する音楽家・久石譲が音楽監督を務める「日本センチュリー交響楽団」と、今年１１０周年と学生オーケストラ屈指の歴史を誇る「京都大学交響楽団」の演奏を聴き比べた。演奏に華を添えたのはボーカルを担当した松崎しげる。大ヒット曲「愛のメモリー」をオーケストラをバックに歌い上げた。

このチェックでは、「Hey! Say! JUMPも今ライブ中で、オーケストラを背負ってやらせて頂いてるので間違えられない」と話した伊野尾慧と高橋光臣の「チーム５０分間の恋人」と、「京都大学のオーケストラはめちゃくちゃレベルが高い。これはかなり難しい問題」と話していたＧＡＣＫＴの２チームだけが正解。

「ポイントは歌を聴かないこと」と話していた郷ひろみ、「劇場で様々なリズムネタ芸人を見てきた」と語ったバッテリィズら、６チームが不正解。FRUITS ZIPPERはこの時点で「映す価値なし」となり、画面から消えた。

最終チェック「しゃぶしゃぶ」は、Ａ、Ｂ、Ｃ３つのしゃぶしゃぶを食べ、Ａ５ランクの米沢牛を使った最高級のしゃぶしゃぶを見極めるチェック。正解は1０年連続でミシュラン一つ星評価の東京・人形町の老舗のしゃぶしゃぶ。今回は不正解がなく、残り２つはともに“絶対ありえへん”、豚とイノシシ。どっちを選んでもその瞬間、どんなランクのチームも１発で消えてしまう。

このチェックでは、竹内涼真、伊野尾慧と木村多江、Kis-My-Ft2、ＧＡＣＫＴの4チームが正解。絶対ありえへんを選んだ天童よしみ、郷ひろみ、田村淳らの3チームは「映す価値」となり、画面から消え去った。

浜田は「最初8組でスタートしたんですけど半分に減りました。（GACKTさん以外）全員が一流芸能人ではなかったということで。あ、郷ひろみ、おらん！」「恵美ちゃんも消えましたね」と嬉しそうにコメント。今回もパーフェクトで個人連勝記録を８７に伸ばしたＧＡＣＫＴは、「なんで間違うかわかんないですよね」と語り、スタジオは笑いに包まれた。

なお、一流芸能人たちが６つのチェックに挑戦した様子は、１月１日に放送された『芸能人格付けチェック2026お正月スペシャル』で紹介された。TVerでも無料配信中。