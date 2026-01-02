SixTONESの田中樹（30）が1日に放送された「笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦」（後9・15）に出演。人気芸人の衝撃ネタに対して司会・浜田雅功（62）へ、まさかの“リクエスト”をする場面があった。

物議を醸した場面は企画「とにかくお正月を絶対盛り上げる芸人」だった。「年間合計850ステージ超え!最強営業ネタ6連発」とし一夜限りのネタリレーが披露され、2番目に登場したサンシャイン池崎が衝撃のネタだった。

おなじみのあいさつ後に「今日は、格闘ゲームなんかにある超必殺技を考えて来たので、披露したいと思います」としてフリップをめくった。フリップには「牛丼屋の店員 吉すき松子 裏メニュー（ハートマーク）牛丼極盛紅」と、肩書、名前、必殺技名が書かれ、接客コントが始まった。

来店した客役の際に「姉ちゃん、牛丼一丁。お支払いは…パイパイでー」と勢いよくTシャツをめくりあげた。そして、あばら付近に手を持っていき「パイパイ。パパパパイパイ」とリズムよく上下させた。胸にシールを貼って配慮していたものの、まさかのネタにゲスト出演した女優・吉田羊は苦笑いだった。

全6組のネタ後、ゲスト出演した田中、吉田、タレント・渋谷凪咲がキンタロー。、渡辺正行、コロッケらについてコメント。だが、浜田は「これ、やっぱり誰一人池崎のことは触れない?」と指摘。池崎は「触れてくださいよ。勇気を出して」とお願いした。

田中が困惑していると、渋谷が「池崎さんの『パイパイ』凄かったです」と勇気を出してコメント。これに池崎が「おぉ…パイパイでーす」と上着を勢いよくめくり、先ほどのネタを披露し、最後は「イェーーーイ」と叫んだ。

勢いで笑いを誘った池崎に対して、田中は「何で…何で浜田さん、まだ暴力振るわないんですか?」と疑問を口にしてスタジオを笑わせた。この注文に浜田は「いやいや。お正月ですよ。あなた」と笑った。