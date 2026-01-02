サッカーの北中米Ｗ杯は６月１１日に開幕する。日本代表のＦＷ後藤啓介（２０）＝ベルギー１部シントトロイデン＝が、幼少期からの夢である“Ｗ杯優勝”への思いを明かした。昨年１１月に初代表に選出された１９１センチの大型ＦＷは、Ｗ杯制覇を明確に描いてきた新世代だ。日本代表が１６強の先の壁を破り、頂点にたどり着くためには、爆発的な成長を遂げる“旬”な選手の登場が必須。その筆頭候補が胸の内を明かした。（取材・構成＝金川 誉）

前線にそびえ立つ１９１センチの存在感は、これまでの日本代表では見られなかった光景だけに、ひときわ目を引く。代表に初招集された昨年１１月の親善試合ガーナ戦（１４日・２〇０）、同ボリビア戦（１８日・３〇０）では、ともに途中出場。得点は奪えなかったが、代表初招集で２試合ともに起用された事実が、期待度の大きさを物語っていた。

「ずっと目指してきた場所ですし、代表に入るつもりでずっとサッカーをしてきた。やっと入れた、という部分もあった。実際にプレーしてみて、意外と差はないな、と思った。やっぱり（ＦＷ陣では）上田綺世君は誰が見ても主軸ですけど、自分も追いつけないことはないな、と思った。自分も海外でやっていますし」

１８歳でベルギーの名門・アンデルレヒトへ渡り、今季はシントトロイデンへ期限付き移籍。リーグ１７試合６得点（昨年１２月２４日時点）と結果を残している。２０歳の躍動は、森保一監督の目に留まり、１１月の日本代表活動に招集された。合宿では「日本をもうひとつ先に連れていける存在になれるよう頑張りたい」という言葉で、思いの強さを表現した。

「日本人はどのポジションを見ても、高さは以前までウィークポイントだった。その中で自分は体格に恵まれて高さもあるし、スピードや技術もあると思う。他の選手に補えない部分を持っていることは一番の武器。課題とするフィジカルの部分がもっと成長すれば、さらに強い日本代表の力になれるかなと思う」

ポジションへのこだわりは示さない後藤だが、人一倍の執着心を見せるのが、チームの勝利だ。ＦＷの中には、自身がゴールを決めなければ試合に勝ってもうれしくない、と公言するタイプもいる。後藤は「まったく違う」と語る。

「味方がゴールを決めたら、自分のゴールと同じぐらいうれしい。そこは生粋のストライカーではないのかなと思う。まずチームが勝つことが一番うれしい。別に自分はゴールを決められなくても、っていう感じです」

子供の頃から、日本の「Ｗ杯優勝」という壮大な夢を抱きながらサッカーを続けてきた。初めてＷ杯を見たのは、２０１０年の南アフリカ大会。５歳で見たその大会が夢のスタートだった。

「見たＷ杯は、全試合覚えている。南アフリカの本田圭佑さんやヤットさん（遠藤保仁）のＦＫも。あれを見て、保育園で練習した。Ｗ杯で優勝したい、と思い始めたのは、その時だと思う。その後、小学生の頃に決めた自分の人生計画があって、２１歳でＷ杯出場、２５歳でベスト４、２９歳で優勝。でも、今の代表は全員の目標が優勝。自分だけ出場っていう甘い考えだと置いていかれる。それでは選ばれないと思う。今の日本はＷ杯優勝できる力があると思うし、それに貢献したい」

Ｗ杯開幕直前の６月３日に２１歳を迎える。人生計画に描いた通り、Ｗ杯出場が見えてきた、ただ、メンバー入りをかけた本当の勝負は２６年の幕開けから、数か月が勝負だと十分に理解している。

「まだ全然、手に届くところにはいない思う。しっかり競争に勝てるように、シントトロイデンでの活躍が重要。クラブ、ファン含め（期限付き移籍で）受け入れてもらっている立場なので、恩返ししたい。それがＷ杯への道を開くことにもつながる。チームで優勝目指して、かつＷ杯でも優勝を目指して頑張りたい」

ベンチに置いておきたい「高さ」

現状のポジション争いでは、エースＦＷ上田綺世以外は、横一線に近いとみる。オランダリーグで得点ランキングのトップを走る上田は、けがさえなければメンバー入り、さらに重要な試合での先発も当確だろう。他のＦＷ陣は、試合や状況に応じて起用法が変わるはずだ。

目標とする優勝を果たすためには決勝まで全８試合。上田がすべて先発することは考えにくい。相手のウィークポイントによって、サイドからのクロスに強い小川、豊富な運動量で中盤にも関わるプレーが得意な町野などと使い分ける手もある。２２年カタールＷ杯のように、スピードを生かして攻守で相手にプレッシャーをかけ、決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦でもゴールを決めた前田という選択肢もある。まだ代表での先発経験のない後藤が、逆転でＷ杯での先発をつかみ取るためには、相当なアピールが必要だ。ただ、ＦＷ陣最長身となる１９１センチの高さは唯一無二の武器。攻守のパワープレー対策も含め、ベンチに置いておきたい存在と言える。

町野（シャドー）や前田（ウィングバック、シャドー）、後藤（シャドー）も複数ポジションで起用されており、今回挙げた５人全員が２６人のメンバー入りを果たす可能性はある。またＦＷの“旬”は、ゴール数という目に見える結果に表れる。この５人以外にも残り半年でゴールを量産し、大きく序列を変える選手がいたとしても不思議はない。（日本代表担当・金川 誉）

取材後記 ５歳からＷ杯優勝という夢を描いていた、という話を聞き、まさに日本代表の進化によって生まれた“新世代”だと感じた。２０１０年南アフリカＷ杯、本田圭佑らが活躍する姿に憧れ、自然とＷ杯の頂点を意識してきた世代が、とうとう日本代表にも食い込んできたと言える。

ベスト１６の先の壁を破ったことがない日本代表が、優勝を目指すということは、やはり壮大な目標だ。森保ジャパンの中核を担う選手たちは、その難しさを十分に理解した上で、高い目標を掲げて自分たちを奮い立たせているように感じる。一方で後藤は「Ｗ杯で優勝できると思っていますよ」とこともなげに言う。子供のころから当然のように世界の頂点を目指してきた２０歳は、Ｗ杯で日本がサプライズを起こすためには必要なピースだと感じる。ただ、きっと彼は言うに違いない。「サプライズじゃないですよ」と。（誉）

◆後藤 啓介（ごとう・けいすけ）２００５年６月３日、静岡・浜松市生まれ。２０歳。カワイ体育教室ＳＣ、磐田Ｕ―１５、同Ｕ―１８を経て、高２の冬にトップ昇格。２３年１１月にベルギー１部アンデルレヒトに期限付き移籍し、２４年１２月に完全移籍。今季は同１部シントトロイデンに期限付きで加入。１９１センチ、７８キロ。