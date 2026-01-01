キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

雄大な自然と澄み切った空が広がる北海道・道北エリア。

日本海に沈む夕陽や満天の星を望めるスポット、海産物や温泉で癒される人気のステーションなど、旅の目的地になる道の駅が数多く点在しています。

今回は、その中でも特に魅力的な道北の道の駅6選をまとめてご紹介。

車中泊旅やキャンピングカー旅との相性が良く、絶景・温泉・グルメを一度に楽しめるスポットばかりです。道北のドライブ計画の参考にぜひお役立てください。

※2025年11月30日時点で車中泊可能と確認済み（電話確認）

（！）道の駅での車中泊は、休憩・仮眠目的での短時間利用が前提です。

各道の駅では、長時間の滞在やキャンプ行為（テーブル・椅子の設置、火気の使用など）を禁止している場合があります。

また、ゴミは必ず持ち帰り、夜間は静かに過ごすなど、他の利用者や施設、周辺の方々への配慮を心がけましょう。

車中泊を楽しむ皆さん一人ひとりのマナーが、今後も安心して利用できる環境づくりにつながります。

【宗谷郡猿払村】道の駅さるふつ公園

北の道の駅 北海道の道の駅総合サイト

「オホーツク海とホタテのまち。日本最北端の村で、旅心を満たす休憩拠点。」

オホーツク海を望む広大な敷地と、特産のホタテが名物の人気道の駅。

売店には新鮮なホタテや乳製品がそろい、レストランではホタテ丼や焼きカレーが旅人を惹きつけます。

キャンプ場やパークゴルフ場などの施設も充実。

公衆浴場もあり、長距離ドライブの疲れをゆったり癒せる環境です。

海沿いで風が心地よく、静かな夜を過ごせるのも魅力です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 さるふつ公園（みちのえき さるふつこうえん）

所在地：北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別214-7

TEL：01635-2-2311

車中泊：〇（【仮眠・休憩】火気厳禁・ごみ持ち帰り厳守）

駐車場：普通車112台、大型車28台

トイレ：24時間利用可能

冬季休業日：売店11月～4月上旬

詳細はこちら▷北の道の駅 北海道の道の駅総合サイト

温泉と施設の詳細

猿払村HP

入浴施設：さるふつ憩いの湯

入浴料金：大人（12歳以上）450円、子供（小学生のみ）150円、乳幼児（小学生未満）無料

タオルの有無：ご持参ください

営業時間：13:00～19:30（最終受付19:00）

定休日：毎週木曜日、年末年始

飲食・売店：売店、レストランあり

通信環境：Wi-Fiあり

その他：広大な敷地にキャンプ場、パークゴルフ場、農業資料館「風雪の塔」、慰霊碑などの文化施設あり。観光拠点としても充実。

詳細はこちら▷猿払村HP

利用者の口コミ・おすすめポイント

・道の駅窓口・管理棟の定休日は、11月～4月は毎週木曜日。

・冬季は売店の休みや管理棟の定休日があり、利用時は事前に公式情報で営業状況を確認するのがおすすめ。

・「海岸線と広大な酪農地、オホーツク海の海と空の開放感が抜群。ホタテ料理が名物で、地元・猿払のホタテはとても人気」

・「キャンプ場やパークゴルフも併設され、家族連れやバイク旅にも向いた施設構成」

【枝幸郡中頓別町】道の駅ピンネシリ

北の道の駅 北海道の道の駅総合サイト

「静かな山あいに佇む、自然と向き合う旅人のベースキャンプ。」

山々に囲まれた静かなロケーションで、アウトドア派の旅人に愛される落ち着いた道の駅。

併設の宿泊・温泉施設で湯につかりながら大自然の空気を感じられます。

特産のなかとん牛乳や、なかとんプリンも素朴な味わいで人気。

周囲の登山・散策の拠点にもなり、休息を取りながら自然を満喫できるスポットです。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 ピンネシリ

所在地：北海道枝幸郡中頓別町字敏音知72-7

TEL：01634-7-8510

車中泊：〇（宿泊施設、オートキャンプ場あり）

駐車場：普通車10台、大型車6台、身障者用2台

トイレ：24時間利用可能

詳細はこちら▷北の道の駅 北海道の道の駅総合サイト

温泉と施設の詳細

中頓別町観光総合案内

入浴施設：ピンネシリ温泉「ホテル望岳荘」

入浴料金：大人 400円、小人170円、未就学児無料

営業時間：10:30～21:00（最終受付20:30）

定休日：第2・4月曜日、年末年始（12月30日～1月3日）

効能：神経痛、消化器、婦人病など

飲食・売店：道の駅に喫茶・軽食、ショップあり

通信環境：Wi-Fiあり

その他：24時間コインランドリーあり。登山拠点としても利用可能。

詳細はこちら▷中頓別町観光総合案内

利用者の口コミ・おすすめポイント

・オートキャンプもできる施設が併設されています。

・冬季は特に情報を収集してください。天候が突然変わる場合があります。

・「山や森に近く、登山や自然散策の前後に利用するのに便利。宿泊と温泉があるので、ゆったり休める」

・「特産の「なかとん牛乳」「なかとんプリン」は地元ならでは。軽食で気軽に楽しめる。」

【苫前郡初山別村】道の駅ロマン街道しょさんべつ

初山別村HP

「日本海と星空に包まれる“天文のまち”。夕陽も星も楽しめる海辺のロマンステーション。」

高台から海を見下ろせる絶景の道の駅で、日本海に沈む夕陽は圧巻。

敷地内には温泉「岬の湯」や天文台が揃い、昼は海、夜は星空を楽しめる贅沢な環境です。

キャンプ場や公園施設も充実し、滞在型の旅にも最適。

星空と海がそろう道の駅は珍しく、旅の特別な思い出をつくるのにぴったりのロケーションです。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 ☆ロマン街道しょさんべつ（みちのえき ろまんかいどう しょさんべつ）

所在地：北海道苫前郡初山別村字豊岬153-1

TEL：0164-67-2525

車中泊：〇（火気厳禁・ごみ持ち帰り厳守）

駐車場：普通車381台、大型車 5台

トイレ：24時間利用可能

※年末年始休業：12/29～１/4

温泉と施設の詳細

しょさんべつ温泉ホテル岬の湯

入浴施設：温泉宿泊施設「しょさんべつ温泉 ホテル岬の湯」

入浴料金：大人500円、小人250円

営業時間：6:30～7:30（8:00退館）、11:00～21:30（22:00退館）、サウナ13:00～22:00

効能：神経痛、慢性消化器病、五十肩、慢性湿疹など

飲食・売店：レストハウスあり

通信環境：Wi-Fiあり

その他：敷地は「初山別みさき台公園」として広大。温泉宿泊施設、オートキャンプ場、天文台、ゴーカート場、パークゴルフ場など多彩な施設を備え、家族連れ・キャンプ旅にもおすすめ。

詳細はこちら▷しょさんべつ温泉ホテル岬の湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「道の駅」と「キャンプ場／温泉施設」は同じ敷地だが別管理、要確認。車中泊を考えるなら、キャンプ場側の利用がより現実的。

・「道の駅」部分の駐車場は傾斜ありとの報告あり。

・「敷地から見下ろす日本海と岬の風景が抜群。夕陽や海越しに見える島影、晴れた夜の星空など、景色が大きな魅力」

・「天文台併設で、星空観察や「星に名前をつけるマイスターズ制度」があり、星好きには特におすすめ」

・「売店で地元の特産品（ハスカップ加工品、ふぐだしグルメ等）が手に入り、食も含めた旅の満足度が高い」

【苫前郡苫前町】道の駅風Wとままえ

北の道の駅 北海道の道の駅総合サイト

「日本海と国内最大級の風車群を望む絶景ステイ。温泉と海の香りが迎える癒しの道の駅。」

巨大な風車が立ち並ぶ丘と、日本海の景色と温泉を楽しめる道の駅。

併設の「とままえ温泉ふわっと」では強塩泉の湯で体が温まり、露天風呂から夕陽を眺める贅沢な時間も魅力です。

売店・レストランも充実しており、海鮮や地元食材も豊富。

周辺にビーチやキャンプ場もあり、旅の拠点としても抜群の使いやすさです。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 風Wとままえ（みちのえき ふわっと とままえ）

所在地：北海道苫前郡苫前町字苫前119-1

TEL：0164-64-2810

車中泊：〇（仮眠・休憩として可・火気厳禁・ごみ各自回収）

駐車場：普通車78台、大型車10台

トイレ：24時間利用可能

温泉と施設の詳細

とままえ温泉ふわっと

入浴施設：とままえ温泉「ふわっと」

入浴料金：大人（中学生以上）600円、小人（小学生）300円、未就学児童無料

営業時間：10:30～22:00（最終受付21:30）

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩など

飲食・売店：レストラン、直売所あり

通信環境：Wi-Fiあり

その他：隣接する「夕陽ヶ丘オートキャンプ場」「ホワイトビーチ」「未来港公園」など、アウトドア拠点として優秀。

詳細はこちら▷とままえ温泉「ふわっと」

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「日本海に沈む夕日と風車群、露天風呂からの眺めは格別」

・「海産物や地元食材に恵まれ、食事メニューも充実。旅の途中での休憩・宿泊拠点として便利」

・「キャンプ場やビーチ、公園も近く、家族連れ・アウトドア好きにもおすすめ」

【苫前郡羽幌町】道の駅ほっと♡はぼろ

北の道の駅 北海道の道の駅総合サイト

「甘エビの町・羽幌で、海と温泉に“ほっと”癒される港町の憩い処。」

ドライブの途中でゆったり湯に浸かれる人気の道の駅。

名物の甘エビやタコなど海産物が豊富で、レストランでは海鮮丼やえび塩ラーメンが評判です。

売店も夜まで営業しており、旅人に優しい使い勝手の良さが魅力。

港町ならではの雰囲気に癒されながら、心も体も休まるスポットです。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 ほっと♡はぼろ

所在地：北海道苫前郡羽幌町北3条1-29

TEL：0164-62-3800

車中泊：〇（休憩・仮眠として可。火気厳禁・ごみ持ち帰り厳守）

駐車場：普通車224台、大型車23台

トイレ：24時間利用可能

温泉と施設の詳細

はぼろ温泉「サンセットプラザ」

入浴施設：はぼろ温泉「サンセットプラザ」

入浴料金：大人600円、4歳～小学生以下300円、4歳未満無料

タオルの有無：販売バスタオル250円、レンタル小タオル200円

営業時間：10:00～22:30（最終受付22:00）

定休日：年に2回のメンテナンスによる休館あり。

効能：神経痛、関節痛、冷え性など

飲食・売店：売店、レストランあり

通信環境：Wi-Fiあり

その他：観光案内所あり。海産物直売と温泉が一体となっていて、漁港町らしい雰囲気。

詳細はこちら▷はぼろ温泉サンセットプラザ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・定休日は定期的なメンテナンスのため年2回。訪問前に公式情報で休館日を確認することをおすすめします。

・「海沿いで漁港の雰囲気を感じられ、海産物好きにはたまらない。特に甘エビ・ウニ・タコなど、新鮮な海鮮を味わえる」

・「温泉付きで、ドライブ途中のひと休みや泊まり旅にも最適」

・「売店・食事・温泉が揃っており、利便性が高い」

【中川郡美深町】道の駅びふか

北の道の駅 北海道の道の駅総合サイト

「天塩川と森に寄り添う、美深の自然が息づく静かなオアシス。」

森林と川に囲まれた、落ち着いた雰囲気の道の駅。

併設の「びふかアイランド」エリアにはキャンプ場や温泉があり、自然の中でゆったりと過ごせます。

木々の香りや川のせせらぎが心地よく、長旅の休憩にも最適。

特産のチーズや山の恵みも揃い、素朴で温かい美深の魅力を感じられる場所です。

道の駅の基本情報

名称：道の駅 びふか

所在地：北海道中川郡美深町字大手307-1

TEL：01656-2-1000

車中泊：〇（休憩・仮眠として可。火気厳禁・ごみ持ち帰り厳守）

駐車場：普通車200台、大型車18台

トイレ：24時間利用可能

温泉と施設の詳細

びふか温泉

入浴施設：びふか温泉

入浴料金：大人（中学生以上）500円、4歳～小学生250円、3歳以下無料

タオルの有無：フェイスタオル100円、バスタオル200円

営業時間：11:00～21:00、月曜日17:00～21:00

飲食・売店：売店あり

通信環境：Wi-Fiあり

詳細はこちら▷びふか温泉

利用者の口コミ・おすすめポイント

・アクセスはバスを含めて比較的現実的。名寄方面との行き来を考える場合も便利。

・「車だけでなくバス利用でも比較的アクセスしやすく、旅の拠点に使いやすい」

・「美深牛肉マンや美深コロッケ、軽食の種類が豊富で人気です」

まとめ

道北の道の駅は、それぞれが個性豊かで、旅の目的地として十分な魅力を備えています。

オホーツク海の風景を感じられる駅や、夕陽と星空が迎えてくれるロマンチックなスポット、温泉や海の幸が揃う癒しの拠点など、走るたびに新しい魅力に出会えるのが道北の旅の魅力です。

一方で、冬の道北は自然環境が厳しく、道の駅スタッフの方からも「これからの季節はホワイトアウトが起こることが度々あるので、気を付けてくださいね」との声が聞かれました。

視界が一瞬で白くかき消されることも珍しくないため、冬季の移動は無理をせず、天候や道路情報をこまめに確認しながら安全第一で進むことをおすすめします。

自然に寄り添いながら、自分のペースで巡る道北の旅。

今回ご紹介した6つの道の駅を上手に組み合わせ、景色・温泉・グルメを楽しみつつ、忘れられない北の大地の時間をお過ごしください。