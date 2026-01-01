西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）がアストロズと契約合意に達したと1日（日本時間2日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のアストロズ担当チャンドラー・ローム記者など複数の米メディアが報じた。

にわかに注目されるのが、今井が「倒したい」と話していたワールドシリーズ（WS）2連覇中のドジャースとの対戦だ。アストロズは17年にドジャースとのワールドシリーズを制し、球団史上初の世界一に輝いたが、のちにサイン盗み問題が発覚した。以降、ドジャースタジアムを中心に全米各地でいまだに一定数のブーイングを浴びている。

来季のアストロズ対ドジャースは5月3〜5日（同4〜6日）の3試合が組まれている。今井は“問題”の当事者ではなく、さらに本拠地ヒューストン開催のためブーイングを浴びることはないだろうが、各地で洗礼を浴びる可能性がある。

今井は、昨年11月に24日に放送されたテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）にVTR出演。西武で2年間、ともにプレーした大先輩、松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）との対談が行われ、松坂氏が「ドジャースのようなワールドシリーズ優勝を狙えるチームなのか、ドジャースを倒しにいくのか」と今後、どのようにMLBの球団を選ぶのかと質問すると、「僕は倒したいですね、どうせだったら」と答えていた。